El nuevo récord que batió YPF gracias a Vaca Muerta: la producción alcanzó los 190 mil barriles por día

YPF anunció que batió un nuevo récord gracias a Vaca Muerta. En octubre, la producción alcanzó los 190 mil barriles por día, una cifra que permitió alcanzar de manera anticipada el objetivo que la empresa tenía previsto para fin de año.

Desde la empresa estatal destacaron los resultados operativos y financieros que se obtuvieron en el tercer trimestre del año, en un «contexto de alta volatilidad».

Los principales hitos del tercer trimestre de 2025 de YPF.

En este sentido, precisaron que la producción de crudo shale alcanzó los 170 mil barriles por día, lo que representó un crecimiento del 43% interanual, incluso luego de deducir la venta de la participación del 49% en Aguada del Chañar.

Sin embargo, la producción continuó en aumento y llegó a los 190 mil barriles por día durante el mes de octubre, marcando así un nuevo récord que permitió alcanzar los objetivos previstos para fin de año de manera anticipada.

«Actualmente, el shale oil representa el 70% de la producción total de petróleo de la compañía y permite compensar los efectos de la salida de los campos maduros», indicaron.

En este sentido, en el plano financiero, el indicador financiero EBITDA ajustado ascendió a US$1.357 millones -un 21% más que en el trimestre anterior- gracias al crecimiento de la producción de petróleo shale y la significativa reducción de casi 30% del costo de extracción debido a una menor exposición a campos maduros.

«Las inversiones totalizaron los US$1.017 millones, de los cuales el 70% se destinó a los desarrollos no

convencionales», remarcaron.

Por otra parte, con respecto al Downstream, informaron que las ventas de combustibles incrementaron 3% comparado con el trimestre anterior y las refinerías alcanzaron el nivel de procesamiento más alto en los últimos 15 años.

YPF avanza con los proyectos en marco del Plan 4×4

YPF detalló cómo avanzan los distintos proyectos estratégicos en marco del Plan 4×4, entre los cuales los principales son VMOS y Argentina LNG.

Con respecto a la obra que se desarrolla en Río Negro, ya registró un avance del 35% y en los primeros días de noviembre se completaron los trabajos de soldadura del oleoducto que posee una longitud de alrededor de 440 kilómetros.

Por otra parte, YPF y Eni firmaron el Technical FID (Decisión Final Técnica de Inversión) para el desarrollo de un proyecto integrado de GNL de una capacidad de 12 MTPA ampliable a 18 MTPA.

El acuerdo preliminar fue firmado la semana pasada con la firma XRG, el brazo internacional de ADNOC (compañía nacional de petróleo de Abu Dhabi) para avanzar en su incorporación al proyecto.

Desde YPF mencionaron que en el plano financiero se obtuvo un financiamiento por 1.200 millones de dólares a través de un préstamo sindicado con 10 bancos internacionales por 700 millones de dólares y la reapertura de un bono internacional a 2031 por 500 millones de dólares a una tasa del 8.25%, la más baja de los últimos ocho años.