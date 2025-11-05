Cuáles son las áreas de Vaca Muerta en las que YPF, ENI y ADNOC extraerán el gas para el GNL

Los bloques desde los que vendrá el gas para el GNL se ubican cerca de Cutral Co y Plaza Huincul.

La firma del Framework Agreement entre YPF, la italiana ENI y la compañía del Grupo ADNOC XRG dejó en claro una serie de parámetros del megaproyecto para exportar gas natural licuado (GNL), entre los que se destaca cuáles serán las tres áreas de Vaca Muerta en las que las petroleras serán socias para extraer el gas necesario. Una definición que aún está en negociaciones tanto con Pluspetrol, que tiene el 50% de estos activos, como con el gobierno neuquino, que deberá dar las concesiones para que allí se explote Vaca Muerta.

Las negociaciones entre YPF y Pluspetrol para adquirir el 100% de los tres bloques comenzaron hace varios meses, ya que de hecho Pluspetrol tiene esas áreas en su carpeta de activos a la venta desde principios de año, como parte del plan para centralizarse en los bloques que le compró a ExxonMobil, en el norte de la formación shale.

Si bien las negociaciones están encaminadas, se supo que las petroleras todavía no cerraron el acuerdo que sin dudas será millonario pues se trata de tres bloques. Para tomar una dimensión, a fines de septiembre Pluspetrol cerró la venta de dos áreas (una con concesión no convencional) a GeoPark por unos 100 millones de dólares.

En este caso los tres bloques tienen como socio al 50% a YPF, y ninguno posee la concesión de explotación específica para encarar a Vaca Muerta. En el caso de las áreas Meseta Buena Esperanza y Aguada Villanueva, son bloques que poseen concesiones convencionales, mientras que en Las Tacanas, las firmas tienen un permiso no convencional, pero no una concesión.

Los tres bloques son linderos y se ubican dentro de la ventana de Vaca Muerta del gas húmedo.

Los tres bloques se emplazan al norte de las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul, en lo que podría definirse como el extremo suroeste de Vaca Muerta, en una zona en la que se linda en un extremo con el bloque El Mangrullo pero en el otro extremo se llega hasta Fortín de Piedra.

Las razones por las que se seleccionaron los bloques

La selección de estos bloques responde al objetivo de YPF de encarar la producción dentro de la ventana productiva de Vaca Muerta del gas húmedo, o wet, dado que desde esta zona los pozos aportarán tanto gas natural, como petróleo y líquidos como propano y butano.

Esta producción de diverso tipo es lo que le da más robustez al proyecto de GNL, pues según detallaron desde YPF se estima que la mitad de las exportaciones en término de dólares, corresponderán en realidad al petróleo y los líquidos que se extraerán junto con el gas.

Además, como puede observarse en el mapa, los bloques son linderos, una condición que permitirá que se desarrollen en hub, generando sinergia entre ellos y haciendo así más eficientes los trabajos tanto de nuevos pozos como la construcción de instalaciones de superficie.

Los puntos pendientes de aprobación

El gran punto pendiente, además claro está de la compra a Pluspetrol, es la obtención de las concesiones de explotación no convencional por parte de la provincia de Neuquén.

Si bien estas áreas serían los bloques 52, 53 y 54 con ese tipo de concesiones (Cench), el gobierno neuquino comenzó recientemente a exigir una serie de pagos adicionales para dar este tipo de permisos.

Como publicó EnergíaOn días atrás, la provincia definió una suerte de cobro de regalías anticipadas que permitan equiparar el descuento de alícuota que tiene Vaca Muerta ante el convencional. En el caso por ejemplo del bloque que recibió en concesión recientemente GeoPark, ese pago superó los 5 millones de dólares.

Estas concesiones son uno de los tres puntos que ayer se señaló desde YPF que aún están pendientes para que el proyecto de GNL pueda desarrollarse, siendo los otros dos la aprobación de la ley propia de GNL de Río Negro y la reglamentación de un artículo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para incluir en el programa el gas húmedo.

Lo concreto con la selección de los bloques en los que YPF tendrá a dos megasocios como ENI y ADNOC, es que el gas natural para el proyecto de GNL vendrá centralmente de esta zona, ubicada muy cerca del corazón histórico del petróleo neuquino, como es la comarca de Cutral Co y Plaza Huincul.