Consumo, poder adquisitivo y venta de combustible marcan el dinamismo neuquino

El empleo en la construcción marcó un hito en lo que se refiere al nivel salarial (Gentileza Uocra)

Los datos oficiales de los tres sectores que marcan el pulso de la economía provincial -supermercados, construcción y combustibles- mostraron en los últimos informes variaciones positivas en Neuquén.

En comparación con el resto del país marcan un escenario de crecimiento aunque comparte el podio con otras provincias provincias mineras como Catamarca que asiste a un resurgimiento.

De acuerdo con la Encuesta de Supermercados del INDEC, las ventas reales en agosto crecieron 7,1% interanual, y el acumulado del año se ubicó 11,4% por encima del mismo período de 2024, el incremento más alto entre las jurisdicciones argentinas.

En el rubro de la construcción, el informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción registró en agosto un aumento del 32,8% en los salarios reales en comparación con noviembre de 2023, el mayor avance del país.

Este desempeño salarial se combinó con una expansión del empleo en el sector privado vinculado a obras energéticas y de infraestructura en la cuenca neuquina.

Venta de combustible



El tercer indicador, correspondiente a las ventas de combustibles, mostró también un resultado favorable.

En septiembre, el total comercializado en la provincia creció 6,2% interanual, impulsado por un alza del 9,8% en naftas, especialmente en el segmento premium.

Estos datos reflejan un mayor nivel de movilidad y actividad económica en torno al desarrollo energético de Vaca Muerta.

La evolución conjunta de estos tres indicadores confirma la tendencia positiva en Neuquén.

El fortalecimiento del consumo interno, la mejora del poder adquisitivo en la construcción y el aumento de la demanda de combustibles sugieren una economía provincial en expansión sostenida, con incidencia directa del complejo hidrocarburífero como motor central.