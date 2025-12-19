El Mundial 2026 también se juega fuera de la cancha: los estadios que apuestan por energía solar

Con los cruces del Mundial 2026 ya definidos, la atención del fútbol está puesta en un partido silencioso que ya se viene jugando desde hace años: el de la energía renovable. La próxima Copa del Mundo no solo será la primera con 48 equipos, también será una de las más avanzadas en términos de infraestructura sustentable.

Entre las sedes elegidas para esta edición, se encuentran Toronto Stadium, BC Place Vancouver, Estadio Azteca, Estadio Guadalajara, Estadio Monterrey, Kansas City Stadium, Atlanta Stadium, Boston Stadium, Dallas Stadium, Houston Stadium, Los Angeles Stadium, Miami Stadium, New York /New Jersey Stadium, Philadelphia Stadium, San Francisco Bay Area Stadium y Seattle Stadium. Varias de ellas ya operan con sistemas de generación solar, iluminación eficiente y gestión inteligente del consumo eléctrico. No se trata de gestos simbólicos ni de marketing verde, sino de decisiones concretas que reducen costos operativos y el impacto ambiental de eventos masivos.

Tres estadios que llegan al Mundial con energía propia

Está ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos.

En Estados Unidos, el Levi’s Stadium, se destaca como el estadio más avanzado en materia solar de la Copa del Mundo 2026. Cuenta con más de 1.150 paneles solares instalados en pérgolas, terrazas y zonas de circulación, que en conjunto conforman un sistema de 375 kW. La energía generada alcanza para cubrir el consumo eléctrico de todos los partidos de temporada regular del equipo local, los San Francisco 49. Con capacidad para 68.500 espectadores.

Está ubicado en el municipio de Zapopan, zona metropolitana de Guadalajara en Jalisco, México.

En México, el Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara y sede confirmada del Mundial, incorporó en los últimos años un sistema solar conectado a red de aproximadamente 180 kW. Instalado en sectores superiores y áreas de acceso, le permite generar entre 260 y 280 MWh anuales. El proyecto está pensado para ampliarse de cara a 2026, reforzando el perfil sustentable del estadio.

Esta ubicado en la ciudad de Vancouver, provincia de Columbia Británica, Canadá.

En Canadá, el BC Place de Vancouver combina generación solar distribuida con tecnologías de eficiencia energética. Su sistema, de alrededor de 150 kW, está instalado en zonas exteriores del estadio y edificios complementarios del complejo, con una generación anual cercana a los 200 MWh. El enfoque canadiense busca que la energía solar forme parte de una estrategia integral de reducción de consumos y control de picos de demanda.

Además de estos tres casos, el estadios SoFi Stadium de Los Ángeles, el AT&T Stadium de Arlington y el BMO Field de Toronto incorporan iluminación LED de última generación, sistemas de climatización automatizados, techos de alta eficiencia y estructuras preparadas para sumar paneles solares en el futuro. En muchos casos, también se apoyan en redes eléctricas locales con alta participación de energías renovables.

Un partido que ya empezó

La incorporación de energía solar ya se conviritó en una realidad que busca ser una tendencia global. No requiere transformaciones complejas ni obras monumentales, sino aprovechar superficies disponibles y tecnología probada. El Mundial 2026 simplemente pone el tema bajo los reflectores, pero el camino ya está trazado. Mientras la pelota empieza a rodar en la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo, muchos estadios ya están jugando y ganando otro partido fuera de la cancha.