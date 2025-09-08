Enseñar desde la experiencia: un centro de formación en Vaca Muerta busca petroleros jubilados

La producción de petróleo y gas en Neuquén supera el siglo y con Vaca Muerta se vislumbran varias décadas más de actividad. Se trata de una historia construida de la mano de la tecnología, y sobre todo, de los trabajadores. Enfocados en esa experiencia, el centro de formación Cenova lanzó un programa para convocar a petroleros jubilados o a punto de retirarse para dar clases.

“El programa Cenova Senior nació por el entendimiento del momento actual de la sociedad. Tenemos personas que a la edad jubilatoria, según la ley, todavía tienen muchas ganas y capacidad para seguir aportando al crecimiento de la industria”, señaló la referente laboral del consejo académico de Cenova, Natalia Martinoli en diálogo con Energía On.

La propuesta de esta institución apunta a profesionales con trayectoria en los sectores del petróleo y el gas, pero también en las energías renovables. Buscan incorporar a quienes ya terminaron la etapa laboral formal. Los interesados se pueden sumar a dar clases o hacer contenidos instruccionales para distintas etapas de la formación.

“Percibimos que hay perfiles de mayor edad con la energía para seguir transmitiendo desde la experiencia a las nuevas generaciones que formarán parte de la industria. En esta institución académica valoramos esa trayectoria que los llevó a vivir numerosas situaciones laborales y aprender de ellas”, señaló.

La propuesta busca sumar personas que superen los 60 años. Incluso quienes ya estén jubilados también pueden postularse para formar parte de Cenova Senior. “No hay requisitos específicos, pero sí apuntamos a quienes estén ya planificando la jubilación o ya la hayan concretado”, señaló.

“Queremos rescatar a esos trabajadores que tengan la vocación de transmitir conocimiento, que se encuentren con el gusto de enseñar”, expresó la referente. Desde el centro de formación apuntan a que los jóvenes estudiantes encuentren mentores en estas personas en el recorrido que inician en el instituto.

Para postularse, quienes estén interesados deben enviar un correo a contacto@ce-nova.com con el Curriculum Vitae actualizado. En el asunto deben referenciar el nombre del programa (Cenova Senior) y el sector o temática en la que tienen más experiencia. A la vez, piden especificar si se prefiere el dictado de clases virtual o presencial.

“Sabemos que la edad no está en contraposición con las tecnologías ni la agilidad. Quienes tienen experiencia, atravesaron diversos procedimientos o procesos que cambiaron constantemente. Por eso, valoramos la templanza, el conocimiento y la profundidad de los que ya tienen este recorrido”, expresó.

La propuesta de formación de Cenova

El centro de formación técnica nació a través del diálogo con las operadoras en Vaca Muerta. De cara al desarrollo previsto, se advierte que el próximo cuello de botella en la industria será la disponibilidad de personas especializadas.

De hecho, desde el sector se estima que en los próximos cinco años se crearán más de 30.000 nuevos puestos de trabajo en la industria petrolera. Este número duplicará la cantidad actual de empleados directos en Vaca Muerta

En la actualidad, dispone de cuatro capacitaciones con la certificación correspondiente para insertarse en este mundo laboral. Las que tienen inscripción abierta son las siguientes: Operador de Plantas de Gas y Petróleo y Operador de Campo. Próximamente, estarán disponibles las capacitaciones en Operador de Fractura Hidráulica y Operador de Flowback & Welll Testing.