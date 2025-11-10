«Forjando Vaca Muerta»: el evento que conecta a metalmecánicas y pymes petroleras en Neuquén

El encuentro busca generar un espacio de networking entre pymes y profesionales de la región. (Foto: archivo)

Se realizará en Neuquén capital la jornada «Forjando Vaca Muerta: donde la metalmecánica y el Oil & Gas se juntan». El encuentro está programado para el miércoles 26 de noviembre, de 8:30 a 16:30 hs. La cita será en el hotel Howard Johnson, ubicado en Ruta 22 – Km 1230.

Según informaron los organizadores, el objetivo es el «abordaje de temáticas técnicas» y la «actualización sobre la situación del sector«. Además, se busca la identificación de oportunidades ante las perspectivas de Vaca Muerta, impulsando el conocimiento y la vinculación entre las empresas.

La actividad es organizada por el Gobierno a través del Centro PyME-ADENEU, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria de Neuquén. El evento, destinado a empresas metalmecánicas y pymes del sector energético, cuenta con el acompañamiento de FECENE y ADINEU.

Cómo participar de la jornada para empresa en Neuquén

La entrada al evento es gratuita, pero desde la organización aclararon que los cupos son limitados. Los interesados en reservar un lugar deben completar un formulario de inscripción. También se informó que está disponible para consulta una agenda tentativa de las actividades.

El formulario: https://forms.gle/X7pzwpv5TB4vuht16

Consultá la agenda tentativa: https://adeneu.com.ar/descargas/Agenda_Forjando_Vaca_Muerta.pdf