La Libertad Avanza apartó a una dirigente en Neuquén: es la delegada de Anses en una localidad

La conducción de La Libertad Avanza (LLA) en Neuquén apartó una de sus coordinadoras territoriales en el interior de la provincia a causa de un problema que fue descrito como «personal» y de carácter «administrativo» por la vicepresidenta del partido a nivel local, Alejandra Durdos.

Se trata de Luz Ricardes, quien era hasta las elecciones del 26 de octubre coordinadora del espacio político en Villa La Angostura, donde además cumple funciones como delegada de Anses.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Durdos confirmó la decisión, que se tomó el jueves de la semana pasada, luego de una reunión personal entre ambas dirigentes en la localidad cordillerana.

La Libertad Avanza apartó a una dirigente en Neuquén: un alejamiento «preventivo»

Según explicó, el proceso se activó a raíz de «algunos comentarios» vertidos por la dirigencia local de LLA, que manifestó preocupación por el surgimiento de presuntas irregularidades en un consorcio que Ricardes administró antes de asumir su actual cargo en el Estado.

En la reunión del jueves, Durdos indicó que acordaron un alejamiento «preventivo» y «temporario» de la ahora excoordinadora partidaria. La medida estará vigente hasta que pueda resolver su situación.

«Por ahora no es un tema judicializado, pero se comprometió a darle solución cuanto antes», dijo la vicepresidenta de La Libertad Avanza en Neuquén, partido cuya titular en la provincia es la diputada nacional y senadora electa, Nadia Márquez.

Consultada por el futuro de su cargo en Anses, dijo que por ahora «no está en análisis» y que desde la dirección regional calificaron el trabajo realizado hasta el momento en la localidad andina como «muy bueno».

De todas formas, Durdos aclaró que si eventualmente también corresponde un apartamiento en esa dependencia, «se avanzará«. «Es lo que tenemos que hacer y es la línea del presidente Javier Milei», agregó.

Indicó, además, que el equipo político libertario en La Angostura estará momentáneamente a su cargo, a la espera del esclarecimiento de la situación de Ricardes.

La Libertad Avanza inició un proceso de «revisión territorial» en Neuquén

Sobre la organización territorial del partido en el resto de la provincia, adelantó que, luego de las elecciones en las que resultaron vencedores en las dos categorías que se votaban, se inició un proceso de «revisión» de referentes.

El objetivo es identificar a las personas que «estén más fuertes y comprometidas» con el proyecto del oficialismo nacional, atravesado por una dinámica particular en la que buena parte de sus integrantes «no vienen de la política«.