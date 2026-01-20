Formación y desarrollo: Río Negro ya tiene más de 440 graduados con diplomaturas en energía 

Durante 2025, Río Negro consolidó una agenda de capacitación con alcance territorial y articulación académica, orientada a fortalecer capacidades locales para el desarrollo y la gestión pública. En este marco,se impulsó, desde la Secretaría de Energía y Ambiente, diplomaturas y cursos gratuitos junto a universidades para formar rionegrinos en minería, ambiente, datos y energía nuclear en toda la provincia.

Cientos de rionegrinos recibieron su diploma en un acto protocolar. Foto Gobierno de Río Negro.

“Es una de las maneras que tiene el Estado de vincularse con la ciudadanía”, destacó el Gobernador Alberto Weretilneck en una de las instancias de cierre de los talleres.

Más formación y más alcance

Entre las capacitaciones que se dictaron se encuentra la Diplomatura en Sustentabilidad Minera, desarrollada junto a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la cual sostuvo su crecimiento durante 2025: en abril inició la tercera cohorte con récord de participación y más de 500 personas inscriptas, organizadas en comisiones por la alta demanda.

En septiembre, la Provincia y la UNRN entregaron certificados a 75 egresados y egresadas de esa cohorte, con una carga horaria de 128 horas y modalidad híbrida. En línea con esa continuidad, en febrero se realizará una nueva entrega de certificados, incorporando además la última edición que sumó 74 nuevos diplomados y elevó a 308 el total de egresados y egresadas en las cuatro cohortes de la formación.

Por otra parte, en alianza con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, este año Río Negro implementó la Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos, con sedes en Cipolletti, Ingeniero Jacobacci y San Antonio Oeste. La primera cohorte cerró en noviembre con certificaciones y resultados concretos: 86 estudiantes pudieron mostrar proyectos finales vinculados a problemáticas y datos de impacto provincial.

Tras esta experiencia, la Provincia ya trabaja para repetir la diplomatura junto a la UBA. Se busca ampliar oportunidades de formación para jóvenes y perfiles que buscan insertarse en una industria cada vez más intensiva en conocimiento.

Más conocimiento en energía nuclear

Además, se llevó adelante una estrategia de formación junto al Instituto Balseiro (UNCuyo) con propuestas para público general y docentes. En julio, el diplomado “Energía Nuclear: usos, beneficios y desafíos” comenzó con 200 cupos tras superar las 1.000 inscripciones y tuvo 87 egresados. A su vez, en agosto se lanzaron cursos gratuitos para 400 docentes (200 de primaria y 200 de secundaria), reforzando la llegada de contenidos científicos al aula en todo el territorio. De este total, 70 docentes de primaria y 114 de secundaria pudieron finalizar la propuesta.

Así también, en articulación con la Universidad Nacional del Comahue (UNCO), la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático puso en marcha la Diplomatura en Gestión Ambiental Pública, que superó las 100 inscripciones y seleccionó 60 participantes de 26 municipios, comisiones de fomento y organismos provinciales.

La primera cohorte finalizó en diciembre con presentación de trabajos integradores sobre problemáticas ambientales concretas de cada territorio, desde residuos hasta educación ambiental, desertificación y ordenamiento territorial. Como cierre institucional del proceso formativo, en febrero se realizará la entrega de certificados de esta diplomatura.