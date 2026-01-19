Minería en Río Negro: Calcatreu avanza con una obra clave y suma controles en terreno

El proyecto minero Calcatreu, en Río Negro, no tuvo descanso durante 2025 y sostuvo un avance sostenido en obras clave, controles provinciales en territorio y crecimiento del empleo local. Con hitos concretos como la colocación completa de la geomembrana, este 2026 el proyecto continúa hacia la etapa de producción, impulsando compras y servicios que dinamizan la economía provincial.

Hasta el momento, el avance de obra alcanzó un nuevo hito: se colocó la geomembrana completa, componente central del sistema de impermeabilización asociado a los sectores operativos del proyecto, para cuando ingrese en la instancia productiva. En la última inspección integral informada, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático verificó avances en impermeabilización, la toma de muestras de suelo bajo geomembrana y mejoras en la gestión de residuos, con participación conjunta de organismos provinciales.

De acuerdo al último informe mensual de avance informado por la Secretaría de Minería acerca de la etapa de construcción, se indicó que ya se ejecutaron al 100% frentes como campamento provisorio, comedor, SUM, vigilancia, caminos y plateas, polvorín, patio de residuos, estación de generación y planta de trituración. En paralelo, continúan obras estratégicas para el funcionamiento integral del emprendimiento, con avances informados para diciembre en campamento permanente, planta de efluentes, acueducto, pila de lixiviación y planta CIC.

Un impulso para el empleo rionegrino y la economía regional

En diciembre del 2025, la mano de obra rionegrina alcanzó el 70% de ocupación y la proyección para enero es superar el 80% que establece la normativa provincial. De cara a la etapa de producción, la expectativa es llegar al 85% y sostener esos valores. Este seguimiento se complementa con instancias como la mesa de trabajo en Jacobacci, impulsada por el Gobierno Provincial, donde se evaluaron avances, empleo y próximos pasos con participación de organismos y actores locales.

El impacto en la economía regional también se refleja en el movimiento de compras y contrataciones. El informe mensual reportó que en noviembre de 2025 se realizaron adquisiciones por $434.875.827 en Ingeniero Jacobacci y $1.510.508.084 en el resto de Río Negro. Además, el acumulado del “compre provincial” entre octubre 2024 y noviembre 2025 totaliza $12.204.470.460, con $2.309.834.891 en Jacobacci y $9.894.635.569 en la Provincia en general.

Se realizaron controles de agua y buenas prácticas

El Secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, puso el foco en que el avance del proyecto tiene que traducirse en oportunidades concretas para la Región Sur: “Nuestro objetivo es que el desarrollo del proyecto minero vaya de la mano con empleo en la región”. En esa línea, remarcó la tarea de ordenamiento y priorización de empleo local como una política sostenida: “Estamos trabajando para ordenar el proceso de incorporación de trabajadores y garantizar que la prioridad sea siempre la mano de obra local”.

Al referirse al impacto del proyecto en Jacobacci y su zona de influencia, destacó su carácter estratégico: “Calcatreu es el puntapié para el desarrollo minero en la provincia”, y aseguró que la Provincia trabaja para que ese avance se traduzca en beneficios directos.