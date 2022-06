Gasoducto Néstor Kirchner: el ingeniero que estaba a cargo de la obra explicó su renuncia  

Tras el estallido que generó la renuncia de Antonio Pronsato de Energía Argentina (exIeasa), que estaba a cargo de la obra del gasoducto Néstor Kirchner, el ingeniero explicó su salida y aseguró que “no se tomaban decisiones” y que todos los procesos se “ralentizaron”. También confirmó que no hubo favorecimientos para el grupo Techint.

El lunes Pronsato declaró ante el juez federal Daniel Rafecas en la causa abierta -por las polémicas en torno al proyecto- por presunta corrupción que instaló el ahora exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y negó cualquier tráfico de influencias para beneficiar a empresas en la licitación.

En declaraciones a Radio con Vos contó parte de su declaración ante Rafecas y enfatizó que su renuncia se debió a demoras en todos los procesos que abarcaron el proyecto.

“La razón de mi renuncia es una sola (…) cuando mi equipo y yo entramos en febrero, en dos meses aceleramos todas las cuestiones, dentro de la ley, de manera increíble, conseguimos la ingeniería básica, la mejoramos, licitamos los estudios de impacto ambiental, la cañería, válvulas, después de eso, más o menos por semana santa, las cosas inexplicablemente empezaron a ralentizarse, no se tomaban las decisiones”, dijo Pronsato.

La Argentina se está desangrando económicamente, esto nos puede resolver la vida de aquí a futuro, tenemos riesgos de abastecimiento si hay demora ¿Qué más necesitamos? Antonio Pronsato

Y agregó: «Las decisiones son todos los días y nos tenemos que integrar con todos organismos del Estado, los periodistas, la publicación. Yo todos los días me reunía con el presidente, Agustín Gerez, con el cual tengo aprecio, pero no se tomaban las decisiones, yo todos los días me decían que sí, pero las decisiones no se tomaban, a mí me trajeron para esto, y no avanzaba no tenía sentido que yo estuviera más ahí».

Sobre la polémica que se generó por el diámetro del caño, Pronsato declaró: «Cuando uno decide ir de un punto a otro, en este caso desde Tratayén a Salliqueló y conducir una cantidad de gas, en este caso unos 40 millones de metros cúbicos de gas por día, las resoluciones ingenieriles y de seguridad no tiene grados de libertad. Esto responde a una fórmula física matemática, no es una opinión, después te referencias en las normas de seguridad y también está definido».

Si el equipo del ministro Kulfas o Kulfas mismo tenían una duda técnica ¿Por qué no recurrieron a nosotros?” Antonio Pronsato.

Además aclaró que la calidad de la chapa para estos gasoductos están definidos en las normas, por esta razón es que no se puede optar por la chapa naval, como transcendió. “La licitación está planteada correctamente, no para mí, sino para los libros”, sumó.

Por último, Pronsato se refirió sobre si favoreció o no a una empresa de las interesadas en participar del proyecto e indicó: «Jamás recibí presiones, yo trabajé 8 años en el gobierno de Cristina (por Kirchner) bajo indicaciones de Julio de Vido, y un tiempo en Enargas, jamás se me dio la indicación de poner o sacar contratistas o de forzar una licitación o cuestión técnica».