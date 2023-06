Gasoducto Néstor Kirchner: Royón aseguró que buscan licitar el segundo tramo en agosto 

En la antesala de la inauguración del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, la secretaria de Energía de Nación, Flavia Royón, aseguró que buscan licitar el segundo tramo del caño en agosto, que permitirá llegar con el gas de Vaca Muerta, junto con otras obras, hacia el norte del país. También aseguró que el Gobierno «no descarta» financiar una parte de la reversión del gasoducto norte con recursos del Estado.

La secretaria ratificó que el llenado de la primera etapa del gasoducto a Vaca Muerta comenzará a llenarse el próximo martes 20 de junio. Se trata de un proceso que podría demandar unos 14 días para que se complete, y que las productoras miran de reojo teniendo en cuenta que los compromisos con el Plan Gas empiezan a partir del primero de julio.

Sobre la reversión del gasoducto Norte, otra de las obras clave que tiene en agenda el Gobierno, la secretaria señaló que «no descartan» financiar con recursos propios los US$ 174 millones remanentes de los US$ 540 millones que aportará el Banco de Desarrollo de América Latina (ex CAF).

Es la indicación del ministro, Sergio Massa, de licitar el segundo tramo del gasoducto en agosto. Flavia Royón.

«Es la indicación del ministro de Economía, Sergio Massa, de licitar el segundo tramo del gasoducto (por el Néstor Kirchner) en agosto. Esto pone en valor lo que significa esta obra para Argentina», señaló Royón. La secretaria participó del evento Midstream y Gas Day que organizó Econojournal.

A finales de abril, el propio Sergio Massa había dicho que se iba a licitar el segundo tramo del año, aunque sin fechas. Aún no se saben detalles, pero la intención del Gobierno es que participe en el financiamiento el sector privado. Similar a lo que se hizo con el primer tramo, el caño sería propiedad del Estado y su operación se licitaría.

Sobre el primer tramo, que se inaugurará en una fecha emblemática como lo es el Día de la Bandera, la secretaria destacó el trabajo conjunto entre diversos sectores del Estado, así como también con el sector privado. «Va a comenzar el llenado el próximo 20 de junio«, ratificó.

En números US$ 174 millones es lo que aportaría el Estado para la reversión del gasoducto Norte, de los US$ 714 millones que costará la obra.

De la reversión del gasoducto norte, la secretaria de Energía repitió que su licitación está pronta a realizarse. La obra tiene un costo estimado de unos US$ 714 millones, de los cuales US$ 540 millones los aportará el Banco de Desarrollo de América Latina.

El objetivo inicial del Gobierno era que productores privados o entes financien los US$ 174 millones remanentes, sin embargo, Royón confirmó que no descartan cubrir la diferencia con recursos propios.

«Tenemos previsto aportar el remanente para la obra a través de recursos del Estado», aseguró la titular de Energía en Nación.

Definió esta obra como estratégica para el país teniendo en cuenta que el Bolivia registra un declino en la producción de gas, que condiciona el abastecimiento en el norte del país. Esta situación obligó al Estado a priorizar la reversión.