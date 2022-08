José Gerez se reunió con Flavia Royón por el protocolo de consulta previa a mapuches

El fiscal general José Gerez se reunió ayer con la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón para hablar sobre las gestiones hechas en torno a conflictos en Vaca Muerta y la provincia. Dialogaron sobre el proyecto del protocolo de consulta previa a los pueblos mapuches. El encuentro tuvo lugar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la reunión, el fiscal detalló a Royón el trabajo que realiza el Ministerio Público Fiscal de Neuquén en la gestión de la conflictividad tanto en la provincia en general, como en la zona de Vaca Muerta en particular.

«Es importante que la ministra de Energía conozca las herramientas que tiene el Ministerio Público Fiscal y que utiliza para lograr paz social, armonía y que la actividad hidrocarburífera no se paralice, no se vea afectada por conflictos de distinta índole», remarcó Gerez en diálogo con Energía On.

En particular, dialogaron sobre el proyecto de protocolo de consulta previa que el gobierno provincial presentó a comunidades mapuches a fines de junio. Está iniciativa prevé, a grandes rasgos, establecer un marco normativo para la búsqueda de consensos entre ámbitos gubernamentales y privados para concretar proyectos que repercutan en las comunidades mapuches.

«Este protocolo que la provincia puso en consideración de las comunidades genera como una especie de preocupación de distintos actores para saber qué implica la consulta. Es importante que sepan que no es derecho absoluto«, remarcó el fiscal general.

Esta propuesta se dio «porque existen Tratados Internacionales, así como artículos de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial, además de fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establecen que el mecanismo de consulta previa debe estar regulado«, detallaron desde el Ministerio Público Fiscal.

«Esta iniciativa, que obedece a dar cumplimiento a la legislación vigente y a garantizar derechos, contribuye a consolidar y fortalecer la seguridad jurídica que debe existir para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera», subrayó Gerez. En este sentido, explicó que se «tiene que respetar los derechos de los indígenas en la consulta previa a estar informados».

La consulta comprende cuestiones sobre «qué se va a realizar, cómo se va a afectar, en qué medida puede afectar menos y de qué manera se puede reparar«, indicó.

Sin embargo, remarcó que «no equivale a pedir permiso o a un consentimiento. Es informar qué es lo que se va a realizar cada vez que el Estado deba realizar una obra que afecte a una comunidad y cómo va a ser la reparación de alguna manera de esa afectación».

El fiscal general permanecerá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mantendrá reuniones con representantes de distintas empresas operadoras de Vaca Muerta.

Gasoducto a Vaca Muerta: de qué depende la consulta

«Cualquier obra que desarrolle el Estado Nacional que pueda llegar a afectar a una comunidad tiene que hacer la consulta«, inició Gerez al ser consultado sobre el gasoducto Néstor Kirchner. «Si hipotéticamente el gasoducto pasa por alguna comunidad hay que determinarlo y se tiene que llevar adelante la consulta. Hay que sentarse y empezar a hacer lo que la legislación te ordena a hacer«, afirmó.

El fiscal subrayó que para proyectar una consulta previa con las comunidades mapuches debe avanzar el relavamiento territorial de la Ley 26.160 para «dar certeza jurídica con relación al territorio que ocupan las comunidades», indicó el fiscal.

«Es importante para terceros, particulares y la justicia. Hasta no tener el relevamiento conforme dice la ley no vamos a saber hasta donde llegan los territorios y si el gasoducto atravesaría una comunidad. Son temas que hay que abordar sin temor, con madurez y con respeto«, cerró el fiscal.