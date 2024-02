La demanda eléctrica alcanzó un nuevo récord histórico, en medio de la ola de calor

Mientras la Patagonia Norte se encuentra desde hace más de una semana bajo alerta rojo, el centro del país se sumó a la ola de calor extrema. Ante este escenario el consumo de energía eléctrica alcanzó un nuevo récord histórico.

La demanda eléctrica, pasado el mediodía, alcanzó los 29.277 MW, según consignó la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA). De este manera se superó el pico de 29.105 MW registrado el pasado 13 de marzo de 2023.

Los expertos habían alertado desde la semana pasada sobre la posibilidad de cortes en el suministro, derivado de la alta demanda prevista para esta semana. En el área metropolitana ya se registran 38.000 clientes de Edesur sin energía y 9.400 de Edenor, según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

«Nuestro sistema de generación energética es obsoleto. En 2023 se demostró que gran parte de los equipamientos termoeléctricos estaban indisponibles, por causas diversas, como falta de combustible, de mantenimiento o por roturas definitivas. Esto no se corrigió en este Gobierno y le da una gran debilidad al sistema. Veremos cómo responde«, había diagnosticado Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de la Nación.

La falla «principal» se da en la distribución minorista de la energía, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Lo detalló a Clarín Julián Gadano, ex Subsecretario de Energía Nuclear de la Nación.

«El problema del sistema eléctrico argentino es que está muy al límite, no tiene reserva. Está compuesto por tres partes: generación de la energía, su transporte y su distribución minorista. En generación, no tiene mucha reserva, pero imagino que, siempre y cuando no se caiga ningún generador (como la central de Comahue), el problema no pasaría por ahí. En cambio, sí pasa en el transporte, que está menos que en lo justo», arrancó Gadano.

«EL SADI (donde recae la demanda de consumo) es un sistema que funciona en condición ‘N’, o sea, en condiciones normales -advierte-. Llegás a tener un sólo problema y el sistema colapsa», añadió.

Ola de calor en todo el país

Con excepción de Jujuy y Tierra del Fuego, este jueves el resto de las provincias presentaban localidades bajo alertas por calor extremo con valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostiene el alerta rojo para todo el territorio de Mendoza y norte de Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis, San Juan y el sur bonaerense, mientras que se elevó a naranja el nivel en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, este jueves regían alertas amarillos para el resto de la provincia de Buenos Aires y Córdoba; y todo el territorio de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Tucumán.