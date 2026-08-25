La ola polar golpeó a la producción petrolera de Santa Cruz

La nieve y el frío extremo complicaron la llegada a los equipos petroleros y la producción se desplomó en Santa Cruz.

La nieve puede ser tomada como una buena noticia para el turismo, o para quienes se encuentren de vacaciones. Pero sin lugar a dudas no lo es para las actividades productivas y mucho menos para el sector petrolero que en el caso de Santa Cruz se vio fuertemente golpeado por la extrema ola polar que afectó a la provincia y dejó una marcada caída en la producción de crudo.

El ingreso de pulsos polares que se registró desde mediados de julio tuvo el 19 de ese mes su peor momento. La nieve llegó a superar el metro de altura no solo en los caminos y picadas a los yacimientos, sino incluso en su interior. Y ese no fue el único inconveniente.

Las temperaturas extremas se hicieron sentir por muchos días, con jornadas muy alejadas del frío habitual de esta provincia, y con termómetros que registraron hasta 25 grados bajo cero, obligando con esta conjunción a la activación de programas de contingencia especial por parte de las petroleras que incluyeron desde el trabajo con máquinas viales en los caminos, hasta el pernocte extraordinario en los yacimientos para evitar movimientos en los peores horarios.

Pese a esto, los registros oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación analizados por EnergíaON muestran una merma en julio que se vio morigerada por una primera quincena menos compleja, aunque de todas formas la producción total de la provincia cayó un 6%.

Las operadoras debieron realizar trabajos con máquinas viables para poder reabrir los caminos tapados de nieve. (fotos: Gentileza El Caletense)

Analizado empresa por empresa, queda en evidencia que las mayores complicaciones se dieron en la zona norte de la provincia, correspondientes a la Cuenca del Golfo San Jorge.

De acuerdo a los datos oficiales, Venoil fue la firma más afectada en términos porcentuales, con una caída en julio del 19,4% en su producción, seguida por Azruge con una baja del 18,6% y Roch con una merma del 14,5%.

El dato 19 al 14% fueron las mayores caídas en la producción de petróleo que se registraron en julio, a pesar de que el temporal impactó desde mediados del mes.

Clear Petroleum tuvo en julio una baja en su producción del 10,5%, mientras que Patagonia Resources bajo sus extracciones un 7% y Quintana Energy un 3,10%.

La crisis climática también afectó a las históricas productoras de la región, como Compañía General de Combustibles (CGC) que bajó sus rindes un 3,75% y Pan American Energy (PAE) que también descendió un 3%.

Perder-perder: el impacto del temporal

Mientras desde las empresas consultadas se consideró que los datos de agosto -que se conocerán en un mes- reflejarán la mayor parte de la caída productiva, la crisis generó un perder-perder para las firmas.

Es que no solo cortó la racha positiva de las operadoras que en diciembre pasado tomaron las áreas que eran de YPF y estaban logrando elevar paulatinamente la producción, sino que también los trabajos de contingencia demandaron mayores fondos a cargo de las mismas operadoras.

No es Siberia, pero parece. El paisaje de Santa Cruz se vio impactado por las olas polares.

Según consignó el portal El Caletense, las mismas operadoras dan cuenta que en los días de frío más extremo la caída en la producción por la inaccesibilidad de las locaciones llegó hasta el 25%. Un freno productivo que promete que los peores guarismos se verán en las declaraciones de producción del mes en curso.

La nieve y el frío son parte del paisajes invernal patagónico, pero en esta oportunidad excedieron los parámetros habituales por varios cuerpos de ventaja y sus efectos negativos sobre el sector petrolero tomarán aún más días para ser superados.