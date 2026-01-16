Un modelo energético más colaborativo: Buenos Aires amplía las oportunidades de producción y venta de energía renovable

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó en la consolidación de un nuevo esquema para la generación de energía renovable al reglamentar la Generación Distribuida Comunitaria, un modelo que habilita a vecinos, consorcios, pymes y otras agrupaciones a unirse para producir energía limpia y compartir los beneficios económicos y técnicos. La medida, publicada en el Boletín Oficial, cierra un vacío regulatorio y promueve un modelo energético más colaborativo y sostenible en todo el territorio provincial.



A través de la Resolución 17/2026, se establecen las pautas técnicas, jurídicas, económicas y tarifarias para que varios usuarios, con puntos de suministro independientes pero atendidos por la misma distribuidora, puedan llevar a cabo instalaciones de generación renovable de más de 10 kW. De este modo, no solo podrán abastecer su propio consumo, sino también inyectar a la red eléctrica los excedentes que generen y recibir acreditaciones económicas en sus facturas.

Uno de los aspectos centrales de este nuevo marco es la claridad en la monetización de la energía excedente que se ofrece para sus usuarios. Esto, mejora sustancialmente los modelos financieros, reduce el riesgo regulatorio y fortalece la bancabilidad de los proyectos, permitiendo estructurar esquemas de autoconsumo colectivo con retornos medibles y sostenibles

Además, los proyectos que se registren en el RUGER —registro obligatorio para acceder al régimen— tendrán acceso a exenciones fiscales previstas en la Ley 15.325, incluyendo la comunicación directa con ARBA, lo que impacta directamente en la mejora del retorno de inversión y la rentabilidad de los proyectos.

Beneficios e impacto para comunidades y pequeñas empresas



La normativa se apoya en leyes provinciales que reconocen a los autogeneradores como actores del sistema eléctrico y promueven el uso de energías renovables, además de adherir a la Ley Nacional de Generación Distribuida. Los proyectos registrados podrán acceder a incentivos fiscales y créditos tarifarios que favorecen su rentabilidad e impulsan la inversión en tecnologías limpias.

Buenos Aires es la segunda jurisdicción con mayor participación en la generación distribuida nacional bajo la Ley N° 27424, con 917 usuarios-generadores que suman 22,61 MW de capacidad instalada. Esta cifra representa más del 18% de los 119,24 MW operativos a nivel nacional; sumado a que la provincia bonaerense también posee 278 trámites en curso que podrían agregar 5,14 MW adicionales.

Con este régimen, la provincia busca fomentar la participación comunitaria en la transición energética y facilitar esquemas cooperativos de producción eléctrica que reduzcan la dependencia de fuentes tradicionales, promuevan el ahorro y fortalezcan la sostenibilidad ambiental y económica de los usuarios.