La salud se vuelve verde: un hospital usará energías renovables de YPF Luz

El Hospital Británico y la generadora YPF Luz concretaron un convenio de abastecimiento de energía eléctrica renovable. El contrato permitirá a la institución médica cubrir el 80% de su demanda energética. Con esta medida, la entidad de Buenos Aires se posiciona como una de las primeras del sistema de salud de Argentina en operar con fuentes de generación limpia.

El volumen de energía contratada es de aproximadamente 5.400 MWh por año. Este suministro provendrá de forma directa del Parque Solar El Quemado, una instalación inaugurada de forma reciente en la provincia de Mendoza.

Este complejo energético posee una capacidad instalada de 305 MW. El predio cuenta con más de 500.000 paneles fotovoltaicos bifaciales desplegados sobre una superficie que supera las 600 hectáreas. De acuerdo a los registros del sector, este parque aporta cerca del 11% de la potencia solar instalada a nivel nacional.

El acuerdo de provisión entre las instituciones tiene una vigencia de cinco años. Según los cálculos de las firmas, el volumen pautado equivale al consumo anual de unos 1.500 hogares del país.

El reemplazo en la matriz de consumo de la clínica permitirá un ahorro estimado en 2.300 toneladas de CO2 equivalente por año, lo que impacta de manera directa en la reducción de su huella ambiental.

La energía renovable vendrá del parque solar El Quemado.

«La incorporación de energía renovable representa un nuevo paso en nuestro compromiso con una gestión responsable de los recursos y con la reducción del impacto ambiental de nuestras operaciones. En el Hospital Británico entendemos que cuidar la salud de las personas también implica cuidar el entorno en el que vivimos, por eso impulsamos de manera sostenida iniciativas orientadas a la eficiencia, la economía circular y la sustentabilidad», afirmó Mariana Sciarreta, directora Comercial y de Relaciones Institucionales del Hospital Británico.

De forma paralela, el centro médico mantiene un esquema de gestión ambiental que incluye ampliación de programas de separación y reciclado de residuos, estandarización del recupero y disposición de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), incorporación de papel de origen sostenible certificado y colaboración con cooperativas de recicladores urbanos, además de la donación de más de 4 mil kilos de medicamentos a bancos comunitarios.

Por estas medidas en la gestión integral de residuos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le otorgó la certificación Sello Verde.

“Nos alegra acompañar al Hospital Británico en este nuevo paso, que la convierte en una de las primeras instituciones de salud en operar con energía renovable. Este acuerdo pone en manifiesto la confianza de las diferentes industrias en YPF Luz y en nuestra capacidad para ofrecer soluciones energéticas costo-eficientes y sustentables. Esto nos lleva a liderar el Mercado a Término al contar con una cartera de más de 140 clientes industriales que nos eligen”, destacó Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.

En la actualidad, YPF Luz cuenta con una capacidad instalada total de 3,8 GW. La compañía abastece el 10% de la demanda eléctrica de Argentina a través de 17 activos, un portfolio que combina parques renovables y centrales térmicas distribuidas en ocho provincias. Actualmente, la firma construye un proyecto de almacenamiento de baterías de 90 MW en Central Dock Sud.