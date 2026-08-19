Mientras el crudo sigue en alza, la actividad en Vaca Muerta no afloja y suma nuevos proyectos al RIGI

El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur superó el 70% de avance y apunta a concretar su primera carga desde Punta Colorada entre fines de 2026 y comienzos de 2027. Foto gentileza.

El sector energético argentino atravesó un mes de fuerte actividad en julio, con nuevos proyectos vinculados a Vaca Muerta que avanzaron dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mientras el petróleo recuperó terreno en los mercados internacionales.

De acuerdo con el informe mensual de Energía y Mercado de julio de 2026, elaborado por la consultora Regional Investment Consulting (RICSA), uno de los principales movimientos del sector fue el pedido de adhesión al RIGI presentado por Vista para desarrollar Bandurria Norte, un proyecto de US$ 5.800 millones.

El 21 de julio, la compañía solicitó el ingreso al régimen para desarrollar el área, de su propiedad al 100%, con 332 pozos horizontales y una planta de 40.000 barriles por día. El objetivo es alcanzar una producción de 50.000 barriles equivalentes de petróleo por día y adelantar un desarrollo que, sin el RIGI, estaba previsto para 2030.

En paralelo, Pampa Energía llevó el proyecto Rincón de Aranda al RIGI por US$ 4.500 millones. La iniciativa se convirtió en el proyecto número 20 aprobado por el régimen, que acumula US$ 46.000 millones. El desarrollo contempla exportaciones por US$ 17.000 millones durante 30 años y una producción de 45.000 barriles diarios en 2027, frente a los 27.000 barriles por día actuales.

Otro de los proyectos destacados por el informe fue el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), cuyo avance superó el 70% al 28 de julio. La obra, desarrollada por un consorcio de ocho petroleras, apunta a concretar la primera carga desde Punta Colorada entre fines de 2026 y comienzos de 2027, con una capacidad inicial de 180.000 barriles diarios.

Récord para el superávit energético

El documento también destacó los resultados del comercio exterior energético. Según datos del INDEC correspondientes a junio, las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron los US$ 1.406 millones, un 31,1% más interanual.

El crecimiento estuvo impulsado por los precios, que aumentaron 47,8%, pese a una caída del 11,7% en las cantidades exportadas. Con estos resultados, el superávit energético del primer semestre llegó a US$ 5.950 millones, el mejor resultado para un primer semestre en una década.

El informe de RICSA también incluyó el ingreso al RIGI de Fértil Pampa, la planta de urea que Pampa Energía construirá en Bahía Blanca por US$ 2.700 millones. Se trata del segundo proyecto propio de la compañía dentro del régimen, junto con Rincón de Aranda, por US$ 4.500 millones. De esta manera, Pampa acumula US$ 7.200 millones aprobados bajo el RIGI.

En lo que respecta al escenario internacional, el precio del Brent mostró una recuperación durante julio. Según datos de la EIA citados por el informe, el crudo había alcanzado casi US$126 en marzo, en el pico del conflicto, y luego descendió hasta un mínimo de US$ 68,53 a comienzos de julio.

Hacia fines de ese mes, la ruptura del cese del fuego entre Estados Unidos e Irán volvió a impulsar los precios. El Brent llegó a US$ 105,32 el 23 de julio, su nivel más alto en meses.

Durante la primera semana de agosto se estabilizó en torno a los US$ 88 y luego retomó la suba, superando los US$ 93 hacia el 11 de agosto.

Las acciones energéticas también subieron

El movimiento del petróleo tuvo su correlato en el mercado de capitales. Durante julio, la mayoría de las acciones energéticas argentinas cerraron con subas tanto en pesos como en dólares, en línea con el incremento mensual del Brent, que avanzó 23,6%, y del WTI, que subió 21,8%.

YPF lideró la suba mensual en dólares, con un incremento del 15,5%, y acumuló un avance interanual del 56,6%. Vista avanzó 10,4% en el mes y 57,6% interanual, mientras Pampa Energía registró una suba mensual del 7,5% y del 16,1% interanual.

TGS aumentó 7,1% durante julio y 10,9% interanual. Central Puerto subió 2,7% mensual y 25% interanual. Edenor, por su parte, avanzó 7,5% en el mes, aunque acumuló una caída interanual del 5,9%.E

El informe de RICSA señala que julio combinó una recuperación del precio internacional del petróleo con nuevos proyectos energéticos bajo el RIGI, el avance del VMOS y un superávit energético récord para el primer semestre.