Petrobras anunció el hallazgo de hidrocarburos en aguas ultraprofundas frente a Amapá

El pozo Morpho se encuentra a 175 kilómetros de la costa de Amapá, en aguas ultraprofundas de la cuenca de la desembocadura del río Amazonas. Foto gentileza.

La empresa Petrobras informó que identificó la presencia de hidrocarburos en el pozo exploratorio Morpho, ubicado en el bloque FZA-M-59, en la cuenca sedimentaria de la desembocadura del río Amazonas, en el denominado Margen Ecuatorial brasileño.

El pozo se encuentra a unos 175 kilómetros de la costa de Amapá, frente al municipio de Oiapoque, y fue perforado a una profundidad de 2.886 metros. La ubicación está además a casi 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas.

El mapa indica la ubicación del descubrimiento en las profundidades de Amapá.



La presencia de hidrocarburos fue confirmada mediante registros eléctricos y de indicadores de roca. Sin embargo, Petrobras aclaró que las operaciones de perforación continúan con el objetivo de avanzar en la evaluación exploratoria y determinar las características del descubrimiento.

«Nuestro optimismo respecto al margen ecuatorial de Brasil se confirma hoy», señaló la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, quien destacó que se trata del primer descubrimiento frente a las costas de Amapá.

La compañía indicó que el hallazgo forma parte de su estrategia para reponer reservas de petróleo y gas mediante la exploración de nuevas fronteras, con el objetivo de atender la demanda energética brasileña durante la transición energética.

Un hallazgo todavía en evaluación

Aunque Petrobras confirmó la presencia de hidrocarburos, el hallazgo todavía no fue declarado comercial. La petrolera deberá continuar con los trabajos de evaluación para determinar el potencial del área y su eventual viabilidad económica.

Según el contexto difundido por Folha, fuentes de la compañía consideran que existe una alta probabilidad de que los hidrocarburos identificados correspondan a petróleo, aunque esa condición todavía debe ser confirmada mediante los estudios y pruebas correspondientes.

El descubrimiento se produce en una zona que concentra expectativas de Brasil para ampliar sus reservas fuera de las áreas tradicionales del presal. Chambriard señaló que la exploración apunta también a garantizar la reposición de reservas a partir de los próximos años, cuando se espera que la producción del presal alcance su pico y posteriormente comience a declinar.

Petrobras es la operadora del bloque FZA-M-59 y posee el 100% de la concesión. El área fue adquirida por la compañía durante la 11.ª ronda de licitación de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), realizada en 2013 bajo el régimen de concesión.

El pozo Morpho, identificado como 1-BRSA-1405-APS, constituye así un nuevo paso en la exploración de la denominada Margen Ecuatorial, una región que abarca distintas cuencas sedimentarias del litoral norte y noreste de Brasil.

El avance de Petrobras se da en medio del debate ambiental sobre la expansión de la actividad petrolera hacia nuevas fronteras. Mientras el Gobierno brasileño sostiene que el país debe aprovechar sus recursos naturales para garantizar su seguridad energética, organizaciones ambientalistas cuestionan la apertura de nuevas áreas para la producción de combustibles fósiles.