Los cortes de ruta en Vaca Muerta podrían afectar la actividad

Desde las 5 de la mañana comunidades Mapuches se desplegaron por las rutas que conducen a algunos de los principales yacimientos de Vaca Muerta y bloquearon el paso de todos los vehículos de la industria. Hasta ahora no hubo afectación de producción, pero de no resolverse en las próximas horas y ante la imposibilidad de llevar personal para cubrir los turnos y la falta de insumos el freno en la actividad es inminente.

Energía On realizó un relevamiento en las principales operadoras de la formación y la mayoría aseguró que se trató de cortes “sorpresivos” que no tenían en el radar y que, por ahora, no se afectó la actividad ni producción, pero de mantenerse los cortes el siguiente pasó será poner toda la operación en “condición segura”.

“Nosotros tenemos algunas actividades paradas y otras están a punto de pararse cuando se terminen los turnos porque los relevos están parados en los cortes con lo cual vamos a poner todo en condición segura”, indicaron desde una firma con activos en Vaca Muerta.

De prologarse los bloques podría haber una afectación de por lo menos unos 5 set de fractura de unas 3 empresas. Esto podría retrasar la puesta en producción de nuevos pozos y tener un impacto directo en los rindes productivos de las operadoras.

“Por ahora nosotros no tenemos nada crítico afectado, pero si los cortes se mantienen vamos a tener que parar equipos por falta de personal e insumo. Estamos evaluando los cortes y cuál será su implicancia”, aseguraron desde otra firma consultada por este medio.

La Confederación Mapuche del Neuquén informó que la medida de fuerza que tomaron tiene que ver con que el gobierno de Neuquén se “resiste en aplicar una Ley de Relevamiento Territorial Indígena”. Hasta ahora no hubo comunicación del gobierno provincial sobre el tema.

Uno de los cortes bloqueó el ingreso a Fortín de Piedra, el principal yacimiento de Tecpetrol, y hay otro en Rincón de Los Sauces a la altura de Los Toldos II, de la misma empresa. También se replicó en Loma La Lata y Sauzal Bonito.

“Esperemos que esto se resuelva políticamente así se puede continuar con los trabajos. No hemos tenido contacto con las autoridades provinciales todavía”, comentaron desde una operadora con activos de petróleo en la formación.