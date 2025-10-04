Los dólares que puede generar Vaca Muerta y los potenciales escenarios para la balanza energética

El desarrollo de los recursos no convencionales de Vaca Muerta podrían impulsar significativamente las reservas de dividas en dólares de la Argentina. Un informe de Aleph Energy, la consultora que dirige Daniel Dreizzen, aborda tres escenarios posibles, donde las exportaciones de petróleo y gas crecen a pesar de un escenario crítico o dan un salto exponencial si las condiciones son muy favorables -coyuntura local, contexto internacional y consolidación de infraestructura exportadora-.

El informe, realizado por Dreizzen y Milagros Piaggio, aborda el flujo de divisas de la industria hidrocarburífera sobre el Banco Central (BCRA) y fue presentado durante la Argentina Oil & Gas (AOG 2025), que se desarrolló entre el 8 y 11 de septiembre en el predio de La Rural de la ciudad de Buenos Aires.

Si bien la actividad en Vaca Muerta arrancó con mucha aceleración este año, amainó desde julio y agosto, en particular en el sector servicios. Sin embargo, y pese al contexto electoral y la mirada atenta de los inversores sobre la política cambiaria, no hay señales de parate en ninguna de las obras de transporte de petróleo y de gas, tanto el oleoducto VMOS como los proyectos de GNL. Es así que se determinan tres escenario posibles: crisis, desarrollo medio y desarrollo alto.

La diferencia entre uno y otro radica en el nivel de inversión y en la infraestructura disponible para evacuar la producción. En petróleo, el escenario medio proyecta que la producción de la Cuenca Neuquina se acerque al millón de barriles diarios hacia 2027, apalancada en obras como la ampliación del sistema de Oldelval, la puesta en marcha de VMOS y la continuidad de los envíos a Chile por Otasa. En gas, la clave pasa por la ampliación del Gasoducto Perito Moreno (el ex Néstor Kirchner) y los proyectos de licuefacción que permitirían exportar GNL a gran escala.

Aleph Energy parte de una premisa clara: la escasez de reservas internacionales. En julio de este año, el Banco Central contaba con US$ 41.000 millones de reservas brutas, pero solo US$ 8.000 millones netos, un nivel frágil frente a las obligaciones externas. En ese contexto, el aporte del sector energético puede marcar la diferencia.

Durante las últimas dos décadas, el efecto del petróleo y el gas sobre las reservas fue marginal, con aportes o retiros de no más de US$ 5.000 millones al año, algo que comenzó a cambiar con la producción de Vaca Muerta: más exportaciones de crudo y menos importaciones de gas convirtieron a la energía en un generador neto de dólares. En 2025, el saldo comercial acumulado hasta julio alcanzó casi US$ 4.000 millones.

Aquella posibilidad de que Vaca Muerta sea un «segundo campo» para Argentina por el volumen de generación de divisas es algo cada vez más cercano. O como también se dice: «Otro campo sin riesgo climático». Es que las divisas que lleguen por las mayores exportaciones serán constantes, con los vaivenes típicos del precio del petróleo y del GNL, que dependen de factores internacionales más que locales.

El escenario bajo estima US$165.000 millones entre 2026 y 2040. El desarrollo medio exige US$ 283.000 millones, y el alto, que incluye varias plantas de LNG, trepa a US$ 337.000 millones. Se trata de montos que exceden las capacidades locales y que obligan a atraer financiamiento e inversión extranjera directa. De hecho, la mitad del capital requerido debería llegar desde afuera.

Con precios internacionales medios (esta semana el Brent cerró a casi 65 dólares por barril), el pico de divisas entre 2028 y 2030, el escenario de crisis generaría US$ 10.000 millones en el año en la balanza energética; en el escenario intermedio la cifra treparía a US$ 29.000 millones; y el desarrollo alto lograría una balanza energética positiva por US$ 42 mil millones.

El informe advierte, a modo de conclusión, que los resultados no dependen de los precios y los mercados internacionales, sino que también será determinante la capacidad argentina de sostener un marco de inversión y estabilidad macroeconómica.