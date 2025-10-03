La evolución de las reglas ambientales en el país

En el Congreso de Transición Energética organizado por CALF y la Legislatura de Neuquén, la abogada y especialista en Derecho del Petróleo, Gas y Ambiente, Verónica Tito, analizó la evolución normativa en materia de emisiones y la necesidad de coordinación entre provincias y Estado Nacional.

“Se plasman realmente en un cuerpo normativo, esta es la ley 26.197 y en 2015 se dicta la ley 27.007 con un artículo específico que exhorta a que el Estado Nacional y las provincias arriben a una legislación uniforme en materia ambiental”, indicó Tito.

Además, explicó que, tras la “ley corta” de hidrocarburos, las jurisdicciones regularon de forma dispar aspectos claves como abandonos y venteos, lo que derivó en marcos normativos heterogéneos.

La especialista remarcó que la Ley Bases 27.742 y su decreto reglamentario 2057/2024 volvieron a insistir en la necesidad de unificar regulaciones, incorporando expresamente a los emisores de gases de efecto invernadero.

“En paralelo, las provincias desde 2024 avanzaron con programas propios. Neuquén implementó un plan de monitoreo, Río Negro lo incorporó en la prórroga de concesiones, Mendoza estableció un esquema para todas las industrias y Chubut reguló emisiones de metano. Cada una lo hizo con criterios distintos”, señaló.

Tito también subrayó el rol del sector privado en la transición energética. Destacó proyectos como los generadores eólicos de Total Austral en Tierra del Fuego y las iniciativas de compensación de emisiones de Vista, señalando que las compañías pasaron de ver la cuestión ambiental como un gasto a entenderla como una inversión estratégica.

La especialista concluyó que la transición energética avanza en el país, aunque de manera fragmentada, y que el desafío central será lograr una coordinación entre Nación y provincias para establecer un marco uniforme en materia de emisiones.