Martínez: “Esperamos equiparar el mayor costo de la energía con las exportaciones del campo”

El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, dialogó con Energía On sobre el impacto en el país de la crisis global que disparó los precios de insumos claves como el gas. Tras la polémica carta en la que alertó el faltante de fondos para este mes, indicó que esperan que los ingresos extra por las exportaciones del campo equiparen la balanza comercial, detalló la negociación con Bolivia y las alternativas propuestas a las empresas en Houston para atraer inversiones.

P- Para este año se previó una importación mayor de gas natural licuado (GNL) antes de la disparada de los precios. ¿Cómo impacta este escenario en esos planes y en el país?

R- Efectivamente estimamos un nivel de importación de un poco más de 63 buques. Ya los precios antes del conflicto se habían elevado los precios internacionales por el mayor consumo de la salida de la pandemia y la política de transición energética, y el conflicto en Ucrania lo que hizo fue, no solo aumentar los precios, sino además en un período donde deberían tener que bajar.

Eso nos demanda más divisas en un país donde necesitamos producir divisas para todo lo que necesita el país y los cumplimientos del pago de deuda.

Es un contexto internacional que nos pone en una situación muy compleja, aliviado en una pequeña parte por el Plan Gas.Ar, pero con el borde de la capacidad de transporte. Si este conflicto hubiese sido el año que viene, con el gasoducto, era otra historia.

P- Algunos consultores consideran que es posible que en este invierno haya cortes de suministro ante la imposibilidad de pagar los cargamentos necesarios. ¿Están previendo esto?

R- Todo va a tener que ver con contexto internacional. Hoy no tenemos la información de que no haya oferta sino muchos ofreciendo pero en valores muy caros. Creo que vamos a poder conseguir los buques, pero hay que reconocer que no somos apetecibles en el mundo porque no son contratos a largo plazo los que necesitamos y eso nos pone en una situación de debilidad.

Pero creo que va a haber gas, aunque los precios no van a bajar de 30 dólares por millón de BTU.

P- ¿Van a estar las divisas para pagar entonces las importaciones necesarias?

R- Eso va a tener que ver con cuánto se incrementan las exportaciones.

hay una balanza más para el BCRA, En energía nos encarece de una manera tremenda esta situación pero los dólares que van a ingresar por el resto de los comodities, esa balanza es más una pregunta para el Banco Central, pero -Miguel Ángel- Pesce (el presidente del BCRA) lo que ve a los precios de hoy de 30 dólares se equiparan estos altos precios del gas, se compensa.

P- Otro frente abierto en la importación de gas es la negociación de la adenda con Bolivia ¿Cómo está esa tratativa?

R- Estamos en el período que nos dimos para seguir negociando. He estado con ministro de Bolivia, Franklin Molina e Ieasa con YPFB y se han comprometido a aumentar el volumen pero no podemos decir en qué dimensión va a ser.

Espero que lleguemos a buen puerto, es un tema típico de sábana corta porque tienen un problema con la producción pero nosotros necesitamos lograr los volúmenes indispensables para no tener problemas en el norte.

P- ¿Qué se pide desde Argentina?

R– Pedimos 14 millones de metros cúbicos por día en el invierno. Creo que no van a llegar pero vamos a ver cuál es el mejor número que podemos conseguir. Necesitamos que sean más de 10 millones de metros cúbicos por día, por lo que hoy la brecha está ahí entre los 10 y los 13 millones.

P- ¿YPFB está solicitando un mayor precio?

R- El tema de precio no es hoy un problema, llegamos a una situación donde lo que necesitamos es tener provisión de gas.

La oferta a las empresas para elevar inversiones

P- Estuvo participando en la CeraWeek y se reunió empresas internacionales. ¿Qué les ofrecieron?

R- Es muy importante para nuestras definiciones saber a dónde apunta el resto del mundo, lo que es una crisis hoy es una gran oportunidad que refuerza las decisiones de mediano plazo de incremento de la producción de gas y petróleo.

Hoy este año una situación es crítica pero una gran oportunidad de desarrollo e incremento de inversiones y producción en mediano plazo para Argentina, y Vaca Muerta sigue siendo una referencia para todos.

Hay dos o tres temas que siempre están presentes en las charlas y uno es el tema de las divisas. Entendemos que con un incremento de la producción podemos todos ganar. Si el incremento hace que del negocio cada vez proporcionalmente las exportaciones vayan ganando lugar, todos vamos a ir ganando.

Es lo que planteamos como el espíritu de la ley de Promoción de las Inversiones, una vez satisfecho el mercado local que cada vez demanda más energía, tener una producción incremental y en este contexto internacional se pueden dar señales en esa línea.