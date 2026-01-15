Más potencia para Vaca Muerta: DLS incorpora dos perforadores de última generación

La actividad en Vaca Muerta sostiene el crecimiento del petróleo argentino y posiciona a Neuquén como pilar estratégico del sector energético nacional. Foto Gobierno de Neuquén.

DLS Archer y Patterson-UTI concretaron un acuerdo estratégico que permitirá acelerar el crecimiento de las operaciones de perforación en Vaca Muerta, acompañando la expansión sostenida de la actividad no convencional en la Cuenca Neuquina. El convenio contempla la incorporación de dos equipos de perforación de última generación, especialmente diseñados para optimizar la eficiencia y el rendimiento en la perforación de pozos no convencionales, donde la tecnología y la precisión operativa resultan claves.

La llegada de estos nuevos rigs se produce en el marco del reciente contrato firmado entre DLS y YPF, que se convirtió en el mayor acuerdo de perforación vigente en Vaca Muerta. Este contexto impulsó la necesidad de ampliar la flota operativa para atender la creciente demanda de servicios de alta calidad.

Los nuevos equipos permitirán a DLS fortalecer su capacidad de respuesta en operaciones NOC (No Operated Company), asegurando estándares elevados de productividad, seguridad y eficiencia en campo, en línea con los requerimientos del desarrollo no convencional.

Gerardo Molinaro, vicepresidente de Land Drilling en DLS Archer, destacó que el acuerdo representa un paso clave en la estrategia de expansión de la compañía: «Nos permite expandir nuestra presencia en el mercado no convencional de Vaca Muerta, dar cumplimiento al nuevo contrato con YPF, anticiparnos a la mayor demanda de equipos perforadores de estas características y reforzar nuestra estrategia de crecimiento, iniciada hace dos años con la adquisición de ADA, nuestra empresa especializada en perforación con presión controlada (Managed Pressure Drilling -MPD)».

Según señaló, la incorporación de los equipos permitirá cumplir con los compromisos asumidos, anticiparse a la mayor demanda del mercado y consolidar su posicionamiento en Vaca Muerta.

El directivo remarcó además que esta decisión se enmarca en una estrategia de crecimiento sostenida, iniciada hace dos años con la adquisición de ADA, empresa especializada en perforación con presión controlada, una tecnología cada vez más relevante en entornos complejos como los no convencionales.

Por su parte, el acuerdo también implica beneficios para Archer y Patterson-UTI, ya que les permitirá potenciar su presencia en el mercado argentino mediante una cooperación orientada a la optimización de recursos y la prestación de servicios de mayor valor agregado. La incorporación de estas nuevas torres de perforación no solo apunta abnincrementar la productividad de las operaciones, sino tambiéna reforzar los estándares de seguridad, un factor central en el desarrollo eficiente y sostenible de Vaca Muerta.

Con esta iniciativa, DLS consolida su rol como uno de los actores clave en la perforación no convencional en Argentina, alineando inversión, tecnología y alianzas estratégicas para acompañar el crecimiento del principal yacimiento energético del país.nbnLa alianza permitirá ampliar la capacidad operativa de DLS en Vaca Muerta, en un contexto de fuerte crecimiento de la actividad y creciente demanda de servicios especializados.