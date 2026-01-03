Vaca Muerta cierra un año clave para el salto exportador

Vaca Muerta cerró un 2025 no solo marcado por los récords de producción sino por el avance de las obras clave de exportación.

Sin lugar a dudas el 2025 no fue un año más para el desarrollo no solo de Vaca Muerta, sino de todo el sector de los hidrocarburos en general, dado que al salto productivo que permitió batir la marca histórica que databa de 1998, se suma la consolidación de los dos más grandes proyectos de exportación de energía que ha tenido el país: el puerto petrolero en Río Negro y el GNL.

A poco más de una década del inicio del desarrollo del shale argentino, lo que el 2025 dejó más en claro que nunca es que Vaca Muerta ya no es solo una promesa, sino una realidad. De momento, casi el 70% del gas y del petróleo del país es extraído del puñado de áreas que están en desarrollo en el play no convencional.

Esta concentración de dos tercios de toda la producción en un grupo de bloques que ocupan parte de Neuquén se debe a un efecto dual: por un lado el convencional no cesa de caer, mientras que a contramano la producción de shale crece a un ritmo mayor, dejando un balance final de crecimiento productivo para el país.

El primer récord histórico del año se dio en el segmento del gas natural, que por el efecto de la demanda doméstica tiene su pico de demanda y de producción, en invierno. Fue así que en agosto se llegó a una producción del total del país de 158,08 millones de metros cúbicos día, la más alta que se haya dado en toda la historia de Argentina, superando incluso a la mejor época de Loma La Lata.

De ese total, nada menos que 90 millones de metros cúbicos fueron exclusivamente del gas de Vaca Muerta. Un salto que tuvo como base la reversión del Gasoducto Norte, pues en este invierno el gas de Vaca Muerta pudo llegar a más puntos del país gracias a esa obra, que aún espera la finalización de las últimas plantas compresoras.

Grandes avances en los planes del GNL

Pero si se habla de gas, lo más fuerte de este 2025 fue el avance en firme de los proyectos para exportar parte de gas de Vaca Muerta como GNL. La iniciativa más avanzada, e incluso ya lanzada, es la del consorcio Southern Energy, formado por Pan American Energy (PAE), Golar, YPF, Harbour Energy y Pampa Energía.

Las firmas sellaron la decisión final de inversión (FID en inglés) que es el compromiso firme de que la obra se hará, por nada menos que 15.000 millones de dólares para exportar desde fines de 2027 GNL desde la costa rionegrina a partir del procesamiento que se realizará con dos barcos que ya fueron alquilados para esto: el Hilli Episeyo y el MK II.

El Hilli Episeyo será el primer barco fábrica de GNL que llegue al país.

En esta iniciativa, para la cual ya se trabaja en la conexión inicial que habrá entre la costa y el viejo Gasoducto San Martín, tuvo un gran impulso al ser aprobada dentro del esquema del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), pues son las condiciones de rebaja impositiva y estabilidad fiscal las claves para garantizar un proyecto de GNL, pues se trata de ventas con bajo margen de ganancia pero de enormes volúmenes.

En paralelo a esta primera fase del proyecto Argentina LNG que representa Southern Energy, desde YPF se selló un acuerdo vinculante con la italiana Eni y con la firma de Emiratos Árabes Unidos XRG, el brazo de inversiones en el exterior de la gigante petrolera ADNOC.

En conjunto, ambas iniciativas representan la exportación de 18 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL que implican que hacia 2030, en apenas 4 años, cuando las dos fases estén en pleno desarrollo, la producción de gas de Vaca Muerta deberá duplicarse o incluso más si se logra destrabar la tercera fase del plan Argentina LNG para la cual se busca un nuevo socio internacional.

El petróleo batió el récord en la antesala de VMOS

Mientras estos proyectos avanzan en las definiciones formales de inversión y el estudio de las enormes obras que requerían -como son los gasoductos dedicados desde Vaca Muerta al mar- en el otro segmento de los hidrocarburos, en el petróleo, ya no se trata de ideas sino de obras que avanzan a paso firme.

Antes de explicar lo que implicará la obra del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y su puerto exportador, vale recordar que en octubre el sector logró batir una de las marcas histórica que más se perseguían, pues se superó la producción récord de petróleo que databa de mayo de 1998.

La producción llegó ese mes a los 859.329 barriles de petróleo por día, marcando el batacazo de Vaca Muerta, que logró cortar una racha de 26 años, como muestra de su potencial, ya que en la previa al salto productivo que se requerirá para llenar el sistema VMOS, el shale oil representó dos de cada tres barriles extraídos en el país.

La obra de VMOS tiene también su consorcio liderado por YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell y GyP.

Pero esta obra dejó otro hito enorme para el sector, dado que logró un financiamiento de 2.000 millones de dólares bajo la modalidad de finance proyect con bancos internacionales, un sistema que no se registraba en Argentina desde hace dos décadas.

Detrás de estos grandes proyectos, tanto los de petróleo, como los de GNL, hay una herramienta que es el gran paraguas para las inversiones extranjeras del riesgo argentino. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) permitió a estos proyectos dar estabilidad a largo plazo y asimilar un poco más las condiciones comerciales argentinas a las del resto del mundo. Un régimen que ahora se busca ampliar para abarcar además al segmento del upstream.