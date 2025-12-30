El Rey del fracking llega a Vaca Muerta: Neuquén aprobó el ingreso de Continental Resources

El Gobierno de la Provincia del Neuquén aprobó la Adenda II al Contrato de Unión Transitoria (UT) del área Los Toldos II Oeste, marcando así el aval a la venta que hizo Pluspetrol a la norteamericana Continental Resources, una firma comandada por Harold Hamm, más conocido como el Rey del fracking, y que tendrá a la estatal neuquina Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) como socia.



Con la modificación realizada al contrato de concesión, Continental Resources Argentina S.A.U. -la subsidiaria local que abrió la gigante norteamericana- asumirá la totalidad de los derechos y obligaciones correspondientes al porcentaje de participación cedido por Pluspetrol Cuenca Neuquina SRL, que es del 90%.

El 10% de la Unión Transitoria será conservado por GyP, mientras que también se fijó que habrá mamelucos nuevos en Vaca Muerta, ya que Continental será la operadora del área ubicada al norte de la formación, en la zona cercana a Rincón de los Sauces.

La empresa Continental Resources Argentina S.A.U. es controlada por la estadounidense Continental Resources, lnc, que cuenta con vasta experiencia en el desarrollo de reservorios no convencionales en áreas ubicadas principalmente en cuatro cuencas líderes de Estados Unidos.

El decreto que autorizó la transferencia es el 1761/2025 firmado por el gobernador Rolando Figueroa y los ministros de Energía, Gustavo Medele, y de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig. El mismo establece que Pluspetrol Cuenca Neuquina deberá realizar un pago a favor de la Provincia por un monto de 9 millones de dólares, conforme al cronograma previsto en la Adenda II.

Este tipo de pagos adicionales es algo que Neuquén viene exigiendo desde fines del año pasado, en una suerte de reconocimiento de las gestiones que se deben realizar para tales modificaciones, pero también sobre el cálculo de las potenciales inversiones no desarrolladas.

Desde el gobierno neuquino se indicó que los fondos podrán destinarse a inversiones, obras o desembolsos que defina el mismo Estado provincial, incluyendo áreas como infraestructura, salud, educación o seguridad.

Además, la norma fija como plazo el próximo 27 de febrero para la presentación ante la Autoridad de Aplicación de la actualización del Plan de Desarrollo del área, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la normativa vigente.

El bloque formó parte del paquete de áreas que Pluspetrol le compró hace casi dos años a la norteamericana ExxonMobil, razón por la cual el área está bajo la subsidiaria Pluspetrol Cuenca Neuquina. Y su venta forma parte de un plan que la firma argentina puso en marcha para focalizar sus esfuerzos y recursos en el área estrella que le compró a ExxonMobil, y que es Bajo del Choique-La Invernada.