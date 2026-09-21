Mercado eléctrico: La Patagonia lideró la suba del consumo en agosto mientras los precios continúan en retroceso

La mayor erogación de las represas del Comahue impulsó la generación hidráulica nacional un 44,6% interanual en agosto. Foto gentileza.

El sistema eléctrico argentino registró en agosto de 2026 una suba simultánea en la demanda y en la oferta total de energía. Según el Análisis del Mercado Eléctrico Mayorista Argentino elaborado por Regional Investment Consulting SA (RICSA) sobre la base de datos de Cammesa, la demanda total alcanzó los 12.432 GWh, lo que representó un incremento interanual del 6,1% en comparación con agosto de 2025.

A nivel geográfico, el crecimiento de la demanda estuvo encabezado por la región Patagónica, que volvió a liderar las subas del país con un salto del 23,8% interanual (675 GWh).

La región del Comahue se ubicó en el segundo lugar, al registrar un alza del 8,6% con un consumo total de 479 GWh. El Gran Buenos Aires (GBA) acompañó el impulso nacional con una suba del 6,5% (4.954 GWh), mientras que el resto de las regiones también mostraron variaciones positivas.

En relación con el comportamiento del clima, la temperatura media en el Área Metropolitana de Buenos Aires fue de 12,3 °C durante el mes, apenas 1,6 °C por debajo de agosto de 2025 y 0,3 °C menor respecto de la media histórica.

De acuerdo con el informe, esta leve variación indica que el aumento del consumo respondió principalmente a factores de actividad e industriales más que a la exigencia térmica.

En la matriz de generación, las fuentes renovables (incluidas las centrales hidroeléctricas mayores a 50 MW) cubrieron el 47,6% de la generación real del mes. El desempeño estuvo marcado por el despacho hidroeléctrico de gran escala, que subió un 44,6% interanual al pasar de 2.366 a 3.422 GWh.

La energía solar creció un 26,3% (493 GWh), mientras que la generación eólica se mantuvo estable con una ligera variación del 0,5% (1.531 GWh). Esta mayor presencia renovable e hidráulica permitió desplazar un 13,3% el uso de parques térmicos.

En materia de costos, el Costo Margen de Operación (CMO) promedió los 141,2 u$s/MWh, con una baja mensual del 8,6%. El precio monómico del Mercado Spot se ubicó en 157,9 u$s/MWh, lo que significó un retroceso moderado desde los picos alcanzados a mitad de año, aunque se mantuvo un 73% por encima de agosto del año anterior.

Por su parte, la cobertura del costo de generación pagada por los usuarios residenciales promedio subió al 57%, reduciendo la brecha del subsidio estatal al 43%.