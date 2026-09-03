Nación disolvió la comisión de la Secretaría de Energía que intervenía en la redeterminación de precios de obras públicas

El Ministerio de Economía disolvió la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios que funcionaba en el ámbito de la Secretaría de Energía, y centralizó esas tareas en una estructura dependiente de la propia cartera económica.

La medida fue establecida mediante la Resolución 1436/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La comisión recientemente disuelta había sido creada en 2020 para intervenir —como órgano técnico asesor— en los procesos de redeterminación de precios de los contratos de obra pública y de consultoría que se encontraban dentro de las competencias de la Secretaría de Energía.

En el Boletín Oficial se fundamentó que «la actual distribución de competencias y la sustancial disminución de los contratos de obra pública bajo la órbita de la Secretaría de Energía que requieren este tipo de procedimientos» hicieron que sea «innecesario mantener estructuras técnicas duplicadas» dentro del Ministerio de Economía.

Además, se señaló que la decisión apunta a optimizar el uso de los recursos públicos y evitar la dispersión de esfuerzos técnicos.

A partir de esta resolución, todos los procedimientos de redeterminación de precios que se inicien en el ámbito de la Secretaría de Energía y requieran la intervención de una comisión específica serán tramitados por la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios, que funciona en el Ministerio de Economía.

Esta última estructura fue creada en 2024 y, de acuerdo con la normativa, cuenta con una organización técnica destinada al tratamiento integral de estos procesos. De esta manera, el Gobierno concentró en una única comisión la intervención en los futuros trámites vinculados con la actualización de precios de contratos alcanzados por el régimen correspondiente.

En ese sentido, la medida no elimina los mecanismos de redeterminación de precios previstos para los contratos de obra pública, sino que modifica la estructura administrativa encargada de intervenir en su evaluación y tramitación.