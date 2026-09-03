Proponen edificios más altos y terrazas gastronómicas en la zona céntrica de Bariloche

En la calle Onelli se podrían modificar la altura de edificios y permitir terrazas gastronómicas, se prospera el proyecto de ordenanza. Foto: Chino Leiva

El Concejo Deliberante debate un proyecto de ordenanza para modificar el código de edificación de Bariloche, con el objetivo de aumentar la capacidad constructiva en el centro de la ciudad y valorizar el área de la calle Onelli.

Con la intención de aumentar la oferta de vivienda y la densidad poblacional en el área céntrica de Bariloche, un proyecto de ordenanza dio lugar a un largo debate este martes en la comisión de Gobierno y Legales del Concejo, donde obtuvo dictamen para su tratamiento en la sesión de hoy. El Ejecutivo municipal, que participó del encuentro, afirmó que trabaja en un proyecto propio para modificar y clarificar la normativa urbanística de la ciudad.

La iniciativa, que ya obtuvo dictamen en las comisiones pertinentes, fue propuesta por Leandro Costa Brutten del bloque Incluyendo Bariloche, en conjunto con el Colegio de Arquitectos de Río Negro. “Hoy estamos mandando a la gente a vivir lejos del equipamiento, de la infraestructura, y seguimos extendiendo la ciudad”, señaló Fabiela Orlandi, integrante del Colegio, y agregó que quienes se ven afectados “son las personas de más bajos recursos”.

Fabiela Orlandi, referente del Colegio de Arquitectos que impulsa los cambios en el código de edificación en la zona céntrica de Bariloche. Foto: Chino Leiva

En línea con lo manifestado por la representante del ejecutivo, los ediles y las arquitectas coincidieron en que es el área urbana la zona que se debe densificar, ya que es la única donde la infraestructura, servicios y movilidad lo permiten actualmente. La propuesta central del proyecto de ordenanza es la modificación del código de edificación -sancionado en 1979- para habilitar nuevas alturas en 3250 parcelas que pertenecen a las áreas linderas al “microcentro” de Bariloche.

Se podría construir hasta siete pisos más planta baja

Las calles Clemente Onelli, Vice Almirante O’Connor, el área de calle Belgrano, y la avenida Juan Manuel de Rosas son algunas de las arterias que se verían afectadas con el cambio sobre la normativa vigente. Para el área B -que rige sobre el subcentro de Onelli- el texto del proyecto dispone una altura máxima de 16,75 metros, que posibilita la construcción de edificios de hasta una planta baja más cinco pisos.

Mientras que para O’Connor –entre Palacios y Diagonal Capraro- y Juan Manuel de Rosas se prevé una altura de 19,95 metros, es decir, planta baja más seis pisos en total, la altura máxima permitida se alcanzaría en el tramo de O’Connor entre la Avenida 12 de Octubre y Palacios, donde se habilitaría la construcción de hasta 21,90 metros, es decir, edificios de hasta siete pisos.

Según Costa Brutten, las modificaciones sobre Onelli “apuntan a fortalecer esa arteria comercial, que es un corredor de los barilochenses”, y afirmó que esta zona “en su momento no había sido favorecida en relación a la calle Mitre”.

El Ejecutivo trabaja en otro proyecto y quiere darle participación ciudadana

Por su parte, la secretaria de Planeamiento Territorial, Sofia Maggi, anticipó que, junto su equipo de trabajo, han “cumplido la parte de diagnóstico para trabajar una propuesta que tiene que ser debatida con la comunidad”, y coincidió con los ediles en que “tenemos una normativa malísima y poco clara”.

En un extremo de la mesa, Sofía Maggi, secretaria de Planeamiento de Bariloche, quien anticipó que el Ejecutivo proyecta otros cambios en el código de edificación y planea que sea con participación ciudadana. Foto: Chino Leiva

Según los representantes del poder ejecutivo municipal, un proyecto para modificar la normativa urbana debería implicar participación ciudadana. “Cualquier modificación del código de planeamiento o edificación requiere la participación del Consejo de Planificación Municipal (CPM), que no es otra cosa que aplicar el manual, que para estas cosas establece transitar el rango temático I”, señaló Joaquín Bosch, arquitecto y asesor en planificación urbana en la municipalidad de Bariloche, y admitió la necesidad de los cambios en la normativa: “estamos ante una ciudad con condiciones excepcionales tanto de crecimiento como de expansión”.

Otro de los puntos que abarca el proyecto de ordenanza es la modificación sobre la normativa vigente en cuanto a los espacios de ventilación e iluminación -patios internos, los cuerpos salientes -balcones abiertos o cerrados-, y el régimen de cocheras y estacionamiento.

Terrazas gastronómicas en edificios

Un aspecto novedoso del proyecto de ordenanza que se debatirá este jueves en sesión del Concejo Deliberante es la creación de un régimen para habilitar la radicación de “terrazas, miradores y rooftops gastronómicos y culturales”. Las mismas podrán radicarse sobre el nivel de la “sala de máquinas” de edificios ya construidos o planificarse en nuevas obras, ya sea sobre edificios de vivienda colectiva, de usos turísticos, comerciales o en hoteles.

Deberán contar con vías de acceso, salidas de emergencia y sistemas de elevación adecuados al público previsto, así como medidas de aislación acústica, y en el caso de edificios preexistentes, el proyecto deberá contar con la conformidad del consorcio, según las mayorías establecidas en los reglamentos de copropiedad.