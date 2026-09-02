Oro en Santa Cruz: Fredonia Mining apunta a aumentar su producción en El Dorado-Monserrat

El Dorado Monserrat se encuentra en Macizo del Deseado, uno de los distritos metalíferos más ricos del país. Foto: gentileza.

La canadiense Fredonia Mining presentó una Evaluación Económica Preliminar (PEA) con resultados positivos para su proyecto El Dorado-Monserrat, en Santa Cruz. La evaluación arrojó una proyección de producción promedio de 146.000 onzas de oro equivalente por año, a lo largo de una vida útil superior a los 17 años.

El Dorado Monserrat se encuentra en Macizo del Deseado, uno de los distritos metalíferos más ricos del país. Actualmente, son doce los proyectos desarrollan tareas de exploración activa en la zona, resultando de vital importancia dentro de la agenda que lleva adelante la Provincia para impulsar el sector.

El estudio, difundido por la compañía, contempla una producción aún mayor durante la primera etapa del proyecto: 183.000 onzas de oro equivalente anuales durante los primeros cinco años, con un máximo estimado de 193.000 onzas en el tercer año. En promedio durante toda la vida útil, la producción alcanzaría —además de las 146.000 onzas de oro equivalente mencionadas— unas 117.000 onzas de oro y 2,41 millones de onzas de plata por año.

Respecto a la evaluación económica, se estimó un valor presente neto (VAN) de 1.494 millones de dólares, calculado con una tasa de descuento del 10%, y una tasa interna de retorno (TIR) del 65%.

El diseño preliminar contempla una operación convencional de minería a cielo abierto mediante equipos de carga y transporte, sumado a una operación de lixiviación en pilas.

El actual plan minero evaluado en la PEA se concentra en los depósitos Main Veins, en el corredor norte, y La Herradura, en el corredor sur, ambos situados a aproximadamente 7 kilómetros entre sí.

El desarrollo requeriría una inversión inicial de 345,7 millones de dólares, que comprende 143 millones para la flota minera, 91 millones para la planta de proceso e infraestructura del sitio, y aproximadamente 112 millones de dólares en artículos adicionales de preproducción y capital de trabajo.

Mapa del proyecto El Dorado-Monserrat en Santa Cruz. Fuente: Fredonia Mining.

Los próximos pasos de Fredonia en Santa Cruz

Fredonia prevé retomar este mes los trabajos de perforación de relleno y exploración sobre nuevas vetas, que se complementarán con análisis de metalurgia, geotecnia e hidrología.

La empresa apunta además a completar durante el primer trimestre de 2027 los estudios ambientales necesarios para avanzar con los permisos de exploración y desarrollo.

También se destacó el respaldo de las autoridades provinciales para acelerar el desarrollo del proyecto, en un contexto en el que Santa Cruz busca profundizar la actividad minera en su territorio.