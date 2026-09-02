El impacto de Vaca Muerta en las exportaciones: Puerto Rosales alcanzó los 200 buques petroleros operados durante 2026

Puerto Rosales alcanzó los 200 buques petroleros operados durante el transcurso de este año, demostrando una intensa actividad en la terminal en un contexto donde se llevan adelante grandes proyectos energéticos impulsados por el desarrollo de Vaca Muerta.

A través de sus redes sociales, el Consorcio de Gestión de Puerto Rosales informó que el hito se alcanzó a partir de la operación del buque tanque Orión.

Se trata de un petrolero tipo Suezmax, de bandera griega, que fue amarrado en el sitio 1 de la terminal, y que cargará 121.000 toneladas de petróleo crudo con destino a Estados Unidos.

Desde la terminal se expresó que el logro reafirma «la continuidad de nuestras operaciones y el rol estratégico de Rosales en el comercio regional e internacional».

El antecedente del récord de mayo

La cifra recientemente alcanzada refleja el impacto de Vaca Muerta en las exportaciones, llevando a la terminal a marcar varios récords. A modo de ejemplo, entre enero y mayo los despachos desde Puerto Rosales alcanzaron los 35,8 millones de barriles, más del doble que en igual período del año anterior.

El crecimiento permitió al complejo operado por Otamerica alcanzar un récord histórico en mayo, cuando se despacharon 9,4 millones de barriles. Además, durante ese mes se superó el objetivo previsto para la ampliación de las instalaciones, al alcanzar exportaciones de 51.000 metros cúbicos diarios.

La magnitud del salto se observa al comparar las cifras con años anteriores: en los primeros cinco meses de 2024 se habían exportado 13,6 millones de barriles y en el mismo período de 2025, 16,5 millones. El volumen acumulado en 2026 ya superó incluso los 30,1 millones de barriles exportados durante todo 2024.

El aumento de los envíos estuvo impulsado tanto por el crecimiento de la actividad no convencional como por el contexto internacional. La suba de los precios del crudo y la búsqueda de proveedores alternativos a Medio Oriente generaron condiciones favorables para ampliar la presencia del petróleo argentino en los mercados externos.

En este escenario, Argentina también logró diversificar sus destinos de exportación. Durante mayo, los envíos de crudo llegaron por primera vez a mercados del corazón de Asia, con despachos a China y Tailandia, una región considerada estratégica por su elevada demanda energética y sus perspectivas de crecimiento.