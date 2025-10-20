Nahueve: llegan técnicos de Austria para la evaluación

Nahueve, a obra de una central multipropósito en el norte neuquino, tiene un nuevo cronograma para su puesta en marcha. Los primeros meses del 2026 estaría lista para su activación. Aún resta terminar las obras para la conexión eléctrica y realizar nuevos controles que están bajo el ala de especialistas de Austria, país del que provienen las turbinas ya instaladas.

El presidente de la Agencia de Inversiones Neuquén (ADI NQN), Leandro López, dialogó con EnergíaOn y explicó que la obra “está avanzando, pero tuvimos que actualizar los cronogramas. La fecha original era 2022. Estamos bastante fuera de ese esquema”.

En esta última etapa, hubo cambios en el cronograma por obras menores vinculadas al equipamiento eléctrico, que son necesarias para realizar las primeras pruebas. La UTE (Unión Transitoria de Empresas) Rovella Carranza SA e IME SA es la que lleva esta construcción.

Estos testeos se realizan con la fiscalización de técnicos austriacos que pertenecen a la firma WWS Wasserkraft, encargada del diseño y la fabricación de las dos turbinas ya instaladas en el proyecto multipropósito.

Estos especialistas tienen comprometidos tres viajes a la provincia. El primero sucedió en abril, cuando participaron del montaje de las turbinas. El segundo, se concretará entre octubre y noviembre para las pruebas electromecánicas. “Ya lo estamos coordinando”, expresó López. El tercer viaje será para efectuar los ajustes y calibraciones finales, así como las pruebas de generación y la puesta en funcionamiento de la central.

Los trabajos en la red eléctrica

Por el momento, el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) avanzó en la conexión eléctrica, que consiste en la instalación de una línea de 2,2 kilómetros de longitud y la conexión con la línea de media tensión de 33 kV que vincula Andacollo con Las Ovejas.

El ente instaló esta semana los postes de hormigón. “Estamos tratando de encajar todas las piezas en los nuevos plazos. Esperamos terminar la obra para este verano”, marcó el referente.

La represa, que tiene unos seis metros de alto y 100 de ancho tiene una capacidad instalada de unos 4,6 MW, divididos en dos turbinas de 2,3 MW cada una. Estas se albergan en una casa de máquinas. El agua implementada en la generación eléctrica se derivará por un zanjón colector al río Nahueve.

Los costos de Nahueve

En un principio, la obra requería una inversión de 21 millones de dólares. Unos US$ 15 millones fueron cubiertos por el financiamiento del Fondo de Abu Dhabi (Abu Dhabi Fund for Development), que es administrado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena). Mientras que el monto restante (US$ 6 millones) estaría a cargo del Gobierno provincial.

En la actualidad, se calcula que la obra superará los 30 millones de dólares. La Provincia habrá aportado más del doble de lo previsto. Entre las razones principales, se enumeran renegociaciones de contratos, redeterminaciones de precios y atrasos por inclemencias climáticas. Los envíos del fondo internacional eran especificados al tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central.

Durante la vigencia del cepo cambiario “se generaba una brecha entre lo que se recibía y los costos de construcción de la obra, que se cotizaban al valor del dólar paralelo. Hoy la obra se está terminando con fondos propios de la Provincia”, explicó López.