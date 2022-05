Nucleoeléctrica defendió la obra de Atucha III que criticó el exsubsecretario Julián Gadano 

A través de un comunicado oficial, Nucleoeléctirca Argentina, la operadora de las centrales nucleares del país, defendió el proyecto de la cuarta central, Atucha III, que criticó recientemente el exsubsecretario de Energía Nuclear durante la gestión de Mauricio Macri, Julián Gadano.

El actual director de Nucleoeléctrica, Alejandro Estevez, fue el encargado de cruzar al exfuncionario quien aseguró: «Esta administración lo único que hizo fue firmar el proyecto que nosotros habíamos negociado y nos parecía que le faltaba». Gadano dialogó para el programa Modo Fontevecchia que se transmite por FM 101.9.

«Negociamos mucho con China, viajé 11 veces en cuatro años, y lo único que tengo para decir es que, al margen de que no me simpatiza el régimen político que tienen, las negociaciones con los chinos siempre fueron maduras. No llegamos a un acuerdo«, señaló Gadano.

Ante estas declaraciones, Estevez le respondió con ironía: «Habría que preguntarle a Gadano qué hizo las 11 veces que dice que fue a China porque durante su gestión el proyecto Atucha III estuvo completamente paralizado. Por los resultados pareciera que fue solamente por turismo nuclear».

Vale recordar que el primero de febrero de 2022 Nucleoeléctrica Argentina firmó con la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC) el contrato para la construcción de Atucha III, una central nuclear con un reactor de 1200 Mwe.

El proyecto supone de una inversión de US$ 8.300 millones y permitirá incrementar en más de un 60% la generación eléctrica de origen nuclear. Está previsto que se instale en el Complejo Nuclear Atucha, en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires.

«Me parece bizarro que las autoridades nucleares han firmado un contrato comercial por el cual se comprometen a construir una central nuclear de origen chino y no tienen el contrato financiero. Es irresponsable y se va a negociar en condiciones de debilidad, porque el contrato ya está firmado», acusó Gadano.

A lo que Estevez respondió: «¿Cómo pretendía llegar a un acuerdo financiero sin saber lo que se iba a financiar? Por los resultados, claro está, que era una estrategia para dilatar las negociaciones y no hacer nada, una falta de respeto total a la contraparte China». Además aclaró que la inversión es de US$ 8.300 millones y no de US$ 14.000 millones cómo transcendió.

Según el acuerdo que se firmó con las autoridades chinas, se prevé la provisión de la ingeniería, construcción, adquisición, puesta en marcha y entrega de una central del tipo HPR-1000, que utilizará uranio enriquecido como combustible y agua liviana como refrigerante y moderador.

«Es un grave error pensar en términos de corto plazo, ya que la energía más cara es la que no se tiene cuando se la necesita, prueba de ello es la crisis energética desatada por el conflicto bélico en Europa», añadió Estevez.