Video | El gobierno negó discriminación a las universidades tras el acuerdo con la UBA: «No hay ningún tipo de target»

El Gobierno de Javier Milei desmintió este jueves que el aumento de fondos a la Universidad de Buenos Aires (UBA) esté relacionado con la negociación con sectores de la oposición para la aprobación de la Ley Bases, y afirmó que no hay ningún tipo de target o discriminación entre las diferentes universidades nacionales.

El vocero Manuel Adorni, declaró en la habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada que: «No hay ningún tipo de target o de discriminación entre algunas universidades u otras. Con todas se está terminando de diseñar el ajuste presupuestario porque cada una tiene cuestiones que atender. No se puede generalizar, cada universidad es distinta. Simplemente por eso y no, no está en nuestra esencia negociar este tipo de cosas por votos para la Ley Bases. Eso no ocurre».

Cuando se le preguntó por qué solo se incrementaron los fondos a la UBA, Adorni cuestionó la precisión de los presupuestos recibidos de la gestión anterior y aseguró que «el Gobierno dialoga con cada rector para ajustar los montos según las necesidades específicas planteadas».

«Acá se conversa con todos. No hay diálogo cortado con ninguna universidad. Poco a poco se seguirán conociendo y sorteando los obstáculos y las trabas de las universidades. De hecho, cuando se inicia la discusión presupuestaria, siempre planteamos que los diálogos estaban abiertos, siempre estuvo abierto, pero a veces hay un empecinamiento en decir que nosotros cortamos los diálogos, con la CGT, las universidades y no es así», remarcó el vocero.

Presupuesto universitario: la UBA acordó con el Gobierno

Adorni confirmó que dentro del aumento del presupuesto a la UBA «está contemplado» el aumento del salario de los docentes que está congelado desde hace algunos meses.

El miércoles se conocieron dos resoluciones del Gobierno nacional que actualizan los fondos para la UBA en un 270% ($26.016.488.265) para gastos de funcionamiento y un 300% ($35.436.785.336) para el área de salud, incluyendo sus seis hospitales universitarios.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), del cual la UBA también forma parte, emitió un comunicado crítico calificando la medida como «provocadora». Evalúan acudir a la Justicia y convocar una movilización en defensa de la educación.

Incluso desde la Universidad de Buenos Aires hubo voces críticas. «El Gobierno reconoció el aumento que la UBA y el resto venía reclamando. Pero el conflicto no terminó. En realidad no se resolvió todo el problema. Queda resolver el del 90% del presupuesto, el de los salarios. Una universidad no puede funcionar solo prendiendo y apagado la luz, necesita que las aulas estén llenas de docentes, vivir de su trabajo y en eso estamos», afirmó en diálogo con radio Mitre el vicerrector Emiliano Yacobitti.

Con información de Clarín.