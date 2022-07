Loma La Lata versus Vaca Muerta

Por Alex Daniel H. Valdez (*)

En la actualidad nos encontramos transitando el inicio del invierno 2022, que se presenta como en épocas pasadas lejanas, con temperaturas muy bajas, nevadas intensas en altas cumbres, pero extendiéndose hacia terrenos próximos a estas con olas de frío polar.

Esta cuestión climatológica no se puede predecir con antelación a pesar la tecnología con que cuenta la humanidad. No obstante se poseen registros de años anteriores a los fines de realizar programaciones de suministros de energéticos, llámese éstos a combustibles gaseosos, líquidos, para llegar a quemadores de hogares, industrias como también a las generadoras de energía eléctrica, a los fines de combatir esta climatología extrema.

Dicha estadística involucra los consumos para atender a la época invernal como a la de verano, y con ello es conocido por buena parte de la sociedad que el consumo en los hogares argentinos tiene una alta volatilidad, fundamentalmente en el consumo de gas.

El suministro de esos caudales de gas natural, puede provenir de producción propia de nuestro país como de importar gas, por gasoducto o como Gas Natural Licuado (GNL).

Argentina consume gas natural por gasoducto desde zonas productoras hacia el centro de gran demanda como Capital Federal y su zona de influencia conocida como Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde se concentra una importante población de la Argentina.

Para ilustrar y recordar, el primer gasoducto importante que tuvo nuestro país se inauguró en diciembre de 1949 desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires. La obra demandó en ese entonces alrededor de 35 meses para recorrer unos 1600 kilómetros. Se aprovechó los gases aventados entre otros, provocando disminución de importación de carbón que se hacía.

A partir de ese momento, y hasta llegar a la actualidad, se desarrolló una importante red de gasoductos troncales, siendo los más importantes los nacientes en nuestra Patagonia.

De esta forma, se recolecta las producciones desde Tierra del Fuego, el off shore del Mar Argentino, Santa Cruz, Chubut, que aportan al Gasoducto General San Martín; desde Neuquén, Río Negro y algo de La Pampa que se transportan por gasoducto NEUBA I y II, Centro Oeste, con los agregados de Gasoducto Gas Andes y Pacífico, los cuales pueden conducir gas a la República de Chile.

Desde el Norte Argentino, se encuentra el gasoducto del Norte que hoy principalmente transporta gas desde Bolivia, con volúmenes declinantes que aportan los yacimientos de Salta.

Éstos alimentan las diferentes zonas de distribución de gas del país, cuya demanda tiene tendencia creciente desde hace años.

La producción propia, constituida por la sumatoria de la convencional y la no convencional, retomó la senda creciente a partir de podemos decir 2016 como consecuencia del desarrollo de la explotación no convencional en Formación Vaca Muerta. No obstante, no alcanza a satisfacer la demanda en épocas invernales.

Nuestro país se tornó gas dependiente a partir de la explotación y desarrollo del yacimiento Loma La Lata (LLL), cuya riqueza originó la construcción de gasoductos troncales agregándose plantas especiales para separar componentes ricos, a partir de la década de 1980.

(*) Alex Daniel Horacio Valdez es Ingeniero Industrial en orientación Química, egresó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue. Desde 1986, desarrolló sus actividades en el sector hidrocarburífero de la provincia del Neuquén. Fue director provincial de Hidrocarburos de Neuquén hasta noviembre de 2019.