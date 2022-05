Pampa Energía deberá pagar una multa por falta de cumplimiento en El Mangrullo

La empresa que tiene a su cargo la explotación del yacimiento gasífero El Mangrullo, Pampa Energía, fue multada por el ente administrador, Enim, ante una serie de incumplimientos relacionados a las órdenes de servicio. Todo esto está relacionado a la actividad del año anterior y que fue sometido a controles desde el organismo intermunicipal.



Una vez que tomó estado parlamentario una iniciativa en el Concejo Deliberante de Cutral Co y que pasó a comisión, se conoció de la situación con la empresa Pampa Energía.

Este medio se comunicó con representantes de la empresa, pero optaron por no brindar declaraciones sobre el tema.

En principio, desde el municipio cutralquense, el intendente José Rioseco explicó que si bien se conoce ahora, corresponde al año anterior y está relacionada a los «distintos controles que dijimos se iban a hacer desde los municipios hacia las empresas».

Rioseco especificó que se verificaron algunas cuestiones que «no se cumplieron y que son las tradicionales órdenes de servicio que se les hace a las empresas». En esta línea indicó que el equipo técnico abocado al análisis, tuvo su conclusión y se dialogó con las empresas para informarles que se debe respetar «lo preestablecido».

Uno de los cuestionamientos es el porcentaje que se debe respetar de contratación de mano de obra local -Cutral Co y Plaza Huincul- y «sabemos que hay empresas que trabajan con maquinarias que quizá no se tenga acá, pero no registran su paso por alguna de las dos localidades.

Finalmente, Rioseco aclaró que «si debemos decir que ha hecho caso y fundamentalmente vendrá el control muy exhaustivo y queda reflejado en la cantidad de los pobladores» de la comarca petrolera.

Rioseco aclaró que no hubo una rebaja en la multa sino que se reconocieron los ítems en los que la compañía justificó lo que se le objetaba y en consecuencia la multa fue menor.

En la misma línea, su par huinculense, Gustavo Suárez indicó que trabajan en forman conjunta en este aspecto con sus vecinos. Aclaró que «no es fácil pero si hay que aclarar que vienen invirtiendo mucho y están por terminar una PTG importante para cumplir con el plan Gas«.

En este sentido, indicó que Pampa Energía ha invertido, pero «siempre hay que tener cuidado que no existan ‘picardías’ para ingresar muchas empresas de afuera. Hay que tener los controles y desde el Enim son los encargados de supervisarlo».

La información sobre esta penalización fue remitida a los Concejos Deliberantes y los ediles de las dos ciudades lo deberán tratar y aprobar.