Petrobras estudia tres rutas para importar el gas de Vaca Muerta

La petrolera brasilera Petrobras evalúa tres posibles rutas para importar gas natural desde Vaca Muerta, según adelantó el director de Transición Energética y Sostenibilidad de Petrobras, Mauricio Tolmasquim. Las opciones que se barajan son: aprovechar la reversión del Gasoducto Norte, la ampliación del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, o la compra de GNL.

El referente brindó una entrevista exclusiva a la agencia de noticias brasilera epbr durante la CERAWeek, la conferencia más convocante del mundo de la energía que se lleva a cabo en Texas. Allí expuso las tres opciones que evalúa la empresa para contar con el gas argentino.

La primera opción que analiza la estatal es transportar el gas por el gasoducto Bolivia-Brasil. Para ello, se considera la reversión del flujo actual del Gasoducto Norte, cuyas obras ya están en marcha o en pleno proceso de licitación, como sucede con las plantas compresoras. Con la caída de la producción boliviana, «la tendencia es que esté vacío a finales de esta década«, indicaron desde el sitio especializado.

Para ello será necesario lograr un consenso entre los tres países. «No es tan fácil, porque no hay acuerdos entre argentinos y bolivianos. A los argentinos les gustaría pasar gas por el gasoducto boliviano, los bolivianos quieren comprar gas a Argentina y venderlo a Brasil. Pero creo que no hay nada que no podamos sentarnos con los tres países y tratar de pensar en una solución», señaló Tolmasquim.

De no lograrse un acuerdo, otra opción que se baraja es enviar el gas a la región sur del país a través de una ampliación del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que tiene su primer tramo terminado, desde Vaca Muerta hasta Buenos Aires, con una capacidad de 11 millones de m3/día.

Para llegar a Brasil, sería necesario construir la segunda etapa, de 467 kilómetros, hasta la provincia de Santa Fé y un tercer tramo que conecte los dos países. Sin embargo, todavía no hay novedades sobre la licitación para una segunda parte.

La tercera vía a evaluar es licuar el gas natural en Argentina y enviar el gas natural licuado (GNL) por barco a terminales en la costa brasilera. «Creo que tenemos que seguir una escala de intentos, del más barato al más caro, del más fácil al más difícil, hasta que podamos converger«, expresó Tolmasquim. En la actualidad, el país cuenta con el proyecto de GNL de YPF y Petronas en marcha, que ya inició la licitación de su ingeniería.

Las tres opciones son a mediano/largo plazo, pero requieren diálogo sostenido entre las autoridades de cada país. El ministro de Minas y Energía en Brasil, Alexandre Silveira, ya había defendido la importación de gas desde Argentina como forma de garantizar la seguridad energética brasileña de cara al marcado declino de la producción boliviana.

«Necesitamos volvernos autosuficientes. La guerra de Rusia con Ucrania se encendió, y no era la luz amarilla, era la luz roja para el mundo. Cuando Rusia cortó el gas a Europa comenzó el gran debate sobre la sostenibilidad y la soberanía de los países en el tema energético», afirmó.

Cuánto pagó Argentina el gas de Bolivia en 2023

En 2023, la producción de gas boliviana se dividió entre Argentina, Brasil y el consumo interno. Según datos publicados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entre enero y diciembre del 2023, facturó poco más de 2.370 millones de dólares por la venta de gas natural, según el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen Tapia.

En el marco del contrato de compra venta de gas natural hecho entre YPFB y Energía Argentina SA (Enarsa) permitió facturar al país vecino alrededor de 875 millones dólares, el 36% del total. «El requerimiento de Argentina ha sido cumplido en su totalidad, pese al descenso de las temperaturas con cierto rezago, en el periodo invernal, en comparación al año anterior», indicaron desde la firma.

«Este fenómeno se ha notado, sobre todo, en el norte argentino, área de influencia directa para la demanda del gas boliviano», marcaron. En cuanto a Petrobras y otros clientes de Brasil, la venta al país vecino permitió facturar 1.347 millones de dólares entre enero y diciembre de 2023, lo que representa el 56% del total facturado.

El consumo en el mercado interno registró una suba de alrededor 7,91% de enero a diciembre de 2023, respecto al mismo período de la gestión 2022, «situación que le permitió a YPFB facturar un monto de 151 millones de dólares, lo que comparativamente representa un incremento del 9,27%», destacaron.