Petrolera estatal chilena se va Argentina: también vende su participación en Termap

La petrolera estatal chilena ENAP anunció en abril la venta de su filial argentina, ENAP Sipetrol. Con ella, se suma su participación en Terminales Marítimos Patagónicas SA (Termap), que tiene puertos en Chubut y Santa Cruz. Los resultados de la operación de venta se dará a conocer a principios del 2025.

La información se desprende de los últimos resultados financieros que presentó la empresa a los que accedió Energía On, donde exponen que al 30 de septiembre ENAP «presenta activos y pasivos mantenidos para la venta por US$ 185,4 millones y US$ 77,3 millones, respectivamente».

Estos forman parte de Enap Sipetrol Argentina y Termap. La operación forma parte del objetivo de la empresa de reducir la exposición financiera en el país. Por el momento, la firma chilena lleva adelante la búsqueda de un potencial comprador o compradores.

Para el último trimestre de este año está previsto ya tener definido el comprador, por lo que se sabrá recién a principios de 2025. Para concretar la venta se deben dar ciertas condiciones, como las autorizaciones de los gobiernos de Chile y Argentina; el proceso de due diligence (auditoria) de ENAP Sipetrol Argentina y la aprobación y suscripción de los contratos de compraventa de las acciones.

ENAP cuenta con una participación del 13,79% de Termap, que se dedica a distribuir y exportar el petróleo producido en la Cuenca del Golfo San Jorge. El resto de la composición accionaria se divide en Pan American Energy (PAE) con el 31,7%; Total Austral con el 7,35%; Tecpetrol con el 4,2%; Raizen, CGC y Capsa con el 3,5% cada una; e YPF con 3,15% de acciones A y con 30% de acciones B.

La empresa de transporte de crudo se compone de dos terminales portuarias con tanques de almacenamiento. En ambos casos, reciben el petróleo de las operadoras a través de oleoductos, estudian su calidad para la comercialización. A través de monoboyas a unos 3.500 kilómetros de la costa, cargan los buques para ser trasladados a Puerto Rosales, en Buenos Aires.

En Chubut, tiene la terminal Caleta Córdoba, que está conformada por 13 tanques de almacenamiento, con 285.000 metros cúbicos de capacidad de almacenaje. Mientras que en Santa Cruz, cuenta con la terminal Caleta Olivia, que tiene 19 tanques con capacidad de 215.000 metros cúbicos de almacenaje.

La razón de la venta de la filial argentina de ENAP

Terminado el 2023, ENAP Sipetrol Argentina presentó un patrimonio neto negativo de US$ 66,7 millones. Fue por un deterioro de propiedades, plantas y equipos por casi US$ 174 millones. De ese total, US$ 113 corresponde a impuestos netos, según la empresa.

El motivo principal señalado por la empresa responden a la reducción del precio esperado del gas en el mercado interno tras la finalización del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno, entonces llamado Presidente Néstor Kirchner.

Este permitió ampliar «significativamente la capacidad de transporte y la oferta de gas al sistema argentino. En el mismo sentido, se vio afectada la evolución estimada del comportamiento de los costos en función tanto a variables macroeconómicas como de comportamiento operativo de nuestros activos», marcaron.

Las pérdidas por deterioro afectaron principalmente a las áreas Área Magallanes y en menor medida a Octans Pegaso, cuya concesión es 100% de la firma.