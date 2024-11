Por el cepo, petrolera francesa amenazó a Javier Milei que no habrá nuevas inversiones

El grupo empresario francés TotalEnergies presentó los resultados operativos del tercer trimestre y habló de sus operaciones en Argentina, a través de su filial Total Austral, que incluyen a Vaca Muerta y el offshore. El CEO de la empresa, Patrick Pouyanné expresó que «no invertiremos más mientras no veamos la libertad de repatriar dividendos«, advertencia que ya le presentó al presidente, Javier Milei.

«Tenemos una gran superficie en Argentina. La gestionamos con bastante cautela. Simplemente, recirculamos el flujo de caja de gastos de capital«, inició Pouyanné durante la llamada con inversionistas, a la que accedió Energía On. Esta reinversión dentro del mismo país responde a las restricciones al mercado de capitales vigente.

En la presentación, expresó el interés en la ventana de petróleo de Vaca Muerta que hasta ahora no fue una prioridad para la empresa. «Es una cuestión de gastos de capital. En nuestra empresa es un interrogante saber si pasamos de asignar más gastos de capital a la ventana petrolera y menos a la de gas, pero eso requeriría cierta inversión«, explicó el máximo ejecutivo.

Se trata de una idea ya repetida por la empresa en otras ocasiones. La firma avanza en las operaciones con un ojo en las emisiones, y consideran que la producción de petróleo de Vaca Muerta puede realizarse con menos impacto.

Igualmente, por ahora no hay definiciones. «Argentina es un país específico en el que no se pueden repatriar dividendos libremente. Así que, mientras siga igual, como le expliqué al presidente (Javier Milei) cuando me reuní con él el mes pasado, queremos recuperar nuestro dinero«, advirtió.

La salida del cepo fue un pedido reiterado por los ejecutivos durante la AOG Patagonia 2024, celebrada en Neuquén Capital. Coincidieron que para que Vaca Muerta pueda asegurar el crecimiento se necesitan más inversiones, más capital que ingrese desde el exterior.

Sin embargo, las restricciones establecidas por el gobierno frenan esa llegada de fondos que, con el actual cepo, quedan retenidas en el país. Esto provoca tener que recircularlo, como mencionó Pouyanné. Por eso, desde la empresa «no invertiremos más mientras no veamos la libertad de repatriar dividendos», advirtió.

El presente de TotalEnergies en el país: foco el gas y mira en el petróleo de Vaca Muerta

La empresa tiene fuerte protagonismo en la producción de gas en sus operaciones offshore, con las plataformas Hidra, Kaus, Carina, Aries, Vega Pléyade y la reciente puesta en marcha de Fénix. En total, producen alrededor de 16 millones de m3 por día (Mm3/día), según los últimos datos oficiales.

A este total se le suman 5 Mm3/día más del pozo activo de Fénix, que impactarán en los registros de octubre.

La otra pata de la empresa es la Cuenca Neuquina, de la que obtienen casi 15 millones de m3 por día, con foco en las concesiones de Vaca Muerta. La protagonista en la zona es Aguada Pichana Este, cuya producción de septiembre fue de 12,6 Mm3/día, según datos de la Secretaría de Energía.

Por el momento, la filial argentina avanza en la puesta en marcha de los otros dos pozos de Fénix, su joya más reciente. «Tenemos una gran cartera, estamos evaluando opciones en el país, pero eso es lo que puedo decirles. Y, por supuesto, analizaremos las diferentes opciones que tenemos», cerró.