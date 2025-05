Phoenix y la rescisión del acuerdo en Vaca Muerta: GeoPark había informado que cumplía los requisitos

La petrolera Phoenix Global Resources (PGR) anunció este miércoles su salida del acuerdo con Geopark para asociarse en cuatro bloques. Al cumplirse el plazo de un año sin cerrarse la operación, Phoenix determinó la rescisión. La empresa colombiana había expresado días atrás haber cumplido todos los requisitos para hacer efectivo su ingreso a Vaca Muerta.

La petrolera colombiana presentó sus resultados financieros del primer trimestre el viernes pasado. El CEO de la empresa, Andrés Ocampo, marcó que «hemos cumplido y presentado todos los requisitos. En esta etapa, no hay puntos específicos que nos impidan cerrar la transacción».

Como sucede en la mayoría de contratos de este tipo, se plantea el límite de un año para cerrar el acuerdo y obtener las aprobaciones correspondientes. En este caso, la fecha final era el martes 13 de mayo. Una vez superada, cada parte tiene derecho a rescindir el contrato sin penalización.

«Seguimos centrados en cerrar la transacción y seguimos trabajando diligentemente para avanzar en el proceso de aprobación«, expuso Ocampo en la presentación de resultados hecha el 8 de mayo. Agregó que «a menos que se dé un aviso de rescisión, el acuerdo se mantiene plenamente vigente y continúa sin cambios».

Finalmente, la empresa que determinó retirarse del acuerdo fue Phoenix Global Resources (PGR) este miércoles. Ambas empresas se iban a asociar en los bloques Mata Mora Norte y Mata Mora Sur en Neuquén y en los bloques exploratorios Confluencia Norte y Confluencia Sur en Río Negro, decisión que quedó sin efecto.

Estos últimos dos bloques arrojaron resultados alentadores en la producción de petróleo. Es un dato no menor, ya que, para Geopark, representaban un potencial activo que impactaría de forma positiva en sus resultados financieros. Sin embargo, la empresa no podía incluir estos registros hasta no tener cerrado el acuerdo.

«GeoPark tomó la decisión de ingresar a Vaca Muerta siguiendo un plan estratégico de crecimiento a largo plazo para expandir nuestra presencia en grandes cuencas y yacimientos, y Vaca Muerta es, sin duda, uno de ellos. Como parte de esa decisión, ya hemos realizado inversiones significativas», marcó Ocampo.

Phoenix asegura que mantendrá su inversión en Vaca Muerta: US$ 2.000 millones en los próximos cinco años

La petrolera, cuya principal accionista es la compañía suiza Mercuria Energy Trading, anunció la finalización de su alianza con la colombiana GeoPark y aseguró que de ahora en más «continuará de manera individual» esos desarrollos en Vaca Muerta.

Remarcaron que esta decisión no afectará «la normal ejecución de las actividades en las áreas, que seguirán siendo operadas como hasta ahora», PGR era la encargada de operar los bloques, y prevé sostener un plan de inversiones de 2.000 millones de dólares a dividir en los próximos cinco años, «financiado integramente» por la compañía.

«Phoenix lleva invertidos más de US$ 750 millones en Vaca Muerta en sus activos no convencionales. Mata Mora Norte, su yacimiento insignia, proyecta un plateau de 40.000 barriles por día (bbl/d)«, indicaron.

En tanto Confluencia Norte y Sur, las áreas que forman parte del primer proyecto exploratorio de Vaca Muerta en Río Negro, «la compañía proyecta 70.000 bbl/d, con un inventario de 500 pozos por desarrollar«, explicaron en un comunicado.