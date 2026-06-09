Por qué Neuquén busca «blindar» las regalías del gas ante el desarrollo del GNL

Durante los festejos por el Día del Periodista realizados ayer en Casa de Gobierno, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció que ya se envió a la Legislatura el proyecto de ley acordado con YPF para modificar las regalías de cara al megaproyecto exportador de gas natural licuado (GNL) y advirtió que mientras se aplicará una alícuota reducida al metano para la exportación, «no vamos a permitir que tiren para abajo el precio del gas de transferencia en el mercado interno».

El planteo del gobernador cabalga sobre la estrecha línea que divide la necesidad de los proyectos de GNL de contar con un gas metano barato para llegar a los mercados del exterior en forma competitiva, y la necesidad del gobierno provincial de no depreciar su principal fuente de ingresos: las regalías.

Pero además, cuenta con claros antecedentes que llevan al gobierno de Figueroa a buscar un blindaje, aunque ya veremos más adelante que la realidad podría dejar al planteo -apelando al tono mundialista- en un claro offside.

La discusión sobre le precio de transferencia interno es algo que habitualmente se da en el segmento del petróleo. Como es sabido, las regalías se calculan sobre el precio de venta, pero ese precio se torna un poco «vidrioso» cuando el vendedor y el comprador es el mismo.

En la práctica, las productoras de petróleo que tienen sus propias refinerías suelen discutirle al gobierno neuquino el precio para definir las regalías. Y si bien el acuerdo general es que se utilice el precio promedio de venta de toda la cuenca, en la práctica muchas veces terminan logrando sellar las regalías a 1 ó 2 dólares menos que ese valor promedio.

La advertencia de Figueroa pasa ahora por el hecho de que no se busque trasladar al precio del gas que se venda dentro del mercado argentino, el valor del metano -una parte del gas natural- que se destinará a la exportación.

Y para esto Figueroa enfatizó que el acuerdo arribado es que el precio que se abonará por el resto del gas, que no vaya a los proyectos de GNL, será igual al precio promedio de las ventas del mercado, como se hace con el petróleo.

El impacto del gas asociado al petróleo

Mientras el gobernador neuquino apuntó a evitar una depreciación del gas que desplome las regalías que cobra la provincia -dado que se trata de un porcentaje del precio del venta- la mayor cantidad de gas asociado a la producción de petróleo llevará en poco tiempo más a un desplome casi inevitable de su valor.

El gas asociado al petróleo es el que se extrae de pozos en los que las empresas en realidad buscan petróleo, pero obtienen una porción de gas. Para poder seguir extrayendo petróleo, cuyo margen de ganancia es habitualmente más alto que el del gas, necesitan colocar ese gas que ya extrajeron aparejado al crudo y esto ha llevado a que se «canivalice» su precio, sellándose ventan por apenas 5 centavos de dólar, versus un precio promedio de cuenca de más de 3 dólares el millón de BTU.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó hace un par de días que «Argentina va a tener una de las energías más baratas del mundo», en referencia a la incidencia que tendrá precisamente el gas asociado que se espera que se multiplique a partir del año que viene con la puesta en marcha del oleoducto y puerto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Siendo en este caso el 2029 la fecha de quiebre ya marcada, pues en diciembre de 2028 finalizarán los contratos del Plan Gas.Ar que son lo que hoy mantienen al grueso de la producción que consume el mercado nacional a un valor promedio por esos contratos de 3,50 dólares el millón de BTU.