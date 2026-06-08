Neuquén convierte en política pública la reutilización, recirculación y recuperación del agua en las operaciones de Vaca Muerta

El Gobierno de Neuquén formalizó una nueva política orientada a promover la reutilización, recuperación y recirculación del agua en los desarrollos hidrocarburíferos no convencionales. La medida quedó establecida mediante el Decreto 792/2026, que ratifica una disposición de la Subsecretaría de Recursos Hídricos vinculada al uso industrial del recurso.

La iniciativa busca reducir la dependencia de nuevas captaciones de agua y fortalecer una gestión más eficiente y sustentable en la actividad hidrocarburífera, especialmente en los proyectos vinculados a Vaca Muerta.

Entre los argumentos de la norma, el Ejecutivo provincial señala que la producción no convencional requiere importantes volúmenes de agua para sus operaciones, aunque destaca que los avances tecnológicos permiten recuperar, tratar y reutilizar fluidos, disminuyendo la necesidad de extraer nuevas cantidades desde fuentes públicas.

El decreto también subraya el carácter estratégico del agua para el desarrollo económico, social y ambiental de la provincia, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Por ese motivo, considera necesario fortalecer las herramientas de gestión destinadas a fomentar un uso más racional del recurso.

La decisión se complementa con el reciente esquema de canon para el consumo de agua pública destinado a tareas de exploración y explotación no convencional. Según el Gobierno provincial, el objetivo es generar incentivos económicos que promuevan prácticas alineadas con la conservación y la sustentabilidad hídrica.

Además, la norma declara de interés provincial aquellos proyectos hidrocarburíferos que incorporen mecanismos de aprovechamiento complementario del agua autorizada. Entre las alternativas contempladas figuran usos productivos, agropecuarios, forestales, industriales, ambientales o de interés social que contribuyan al desarrollo territorial.

En ese marco, la Subsecretaría de Recursos Hídricos fue instruida para diseñar instrumentos de promoción e incentivos destinados a iniciativas que acrediten usos complementarios del agua, incluyendo criterios de elegibilidad, mecanismos de control y porcentajes mínimos de afectación del recurso.

Desde la administración neuquina sostienen que el reúso del agua en la industria hidrocarburífera constituye una herramienta clave para preservar las reservas hídricas, reducir nuevas captaciones y acompañar el crecimiento de la actividad energética con menor impacto sobre el ambiente.

La medida entró en vigencia con la publicación del decreto y se inscribe dentro de la estrategia provincial para compatibilizar el desarrollo energético con la protección de los recursos naturales.