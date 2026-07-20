Proyecto Huemul: empresa canadiense apuesta por el histórico distrito minero de Mendoza y reporta resultados alentadores

Luego de que la emrpesa canadiense Jaguar Uranium anunciará el inicio formal de su plan de exploración inicial en el Proyecto Huemul, un distrito de uranio, cobre y vanadio de 27.700 hectáreas en Mendoza, se presentaron recientemente los informes preliminares de los muestreos realizados. Los mismos están centrado en la primera mina de uranio en producción de Argentina.

El Proyecto Huemul es una propiedad de exploración y antigua operación ubicada en la zona minera favorable de Malargüe, en Mendoza. El proyecto se centra en la histórica mina Huemul, puesta en marcha en 1955 y operada de forma continua hasta 1975 por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina, con aproximadamente 130.000 toneladas de mineral procesadas en la planta de Malargüe con leyes promedio de cabeza de 0,21 % de uranio, 2,0 % de cobre y 0,11 % de vanadio (fuente: Guillermo Rojas, 1999. Distrito Uranífero Pampa Amarilla, Mendoza.

El proyecto alberga mineralización de uranio, cobre y vanadio en un yacimiento clásico de arenisca. El distrito minero de Malargüe, en general, aún no ha sido explorado con métodos modernos. Basándose en la presencia de una antigua mina en producción, datos históricos de exploración y la extensión de los terrenos de la compañía, la gerencia considera que el proyecto justifica una exploración sistemática más exhaustiva.

Resultados preliminares

Desde la compañía anunciaron este mes los resultados preliminares de los análisis de su programa inicial de muestreo de rocas en el Proyecto de Uranio-Cobre-Vanadio (U-Cu-V) Huemul, ubicado en Malargüe, Mendoza.

La campaña de campo de dos semanas arrojó observaciones iniciales alentadoras, consistentes con la mineralización previamente documentada e indicaron posibles nuevas áreas mineralizadas en todo el proyecto a escala distrital de más de 27 000 hectáreas.

La empresa informó que se observó una mineralización visible de uranio, cobre y vanadio en la superficie en ciertas ubicaciones. Estas observaciones son de carácter cualitativo.

Los registros históricos del proyecto Huemul reportan leyes promedio de aproximadamente 0,21 % de uranio, 2,0 % de cobre y 0,11 % de vanadio; sin embargo, la Compañía no ha verificado estos resultados históricos y no hay garantía de que la mineralización actual sea consistente con dichas leyes históricas.

¿En que consistió el programa de muestreo?

Jaguar presentó 200 muestras, que consistían en 188 muestras de canal y fragmentos de roca, con 6 muestras en blanco y 6 duplicados, que abarcaban los objetivos más prometedores del proyecto. Las observaciones de campo fueron generalmente consistentes con la presencia de mineralización descrita en informes históricos, particularmente alrededor de la antigua mina Huemul.

Se recolectaron muestras de ocho áreas objetivo: Huemul Min, Agua Botada, Uryco, Rosa, Vega Larga, Zona Negra, Cerro Mirano y Lucy (Figura 1). El muestreo de las extensiones de rumbo en la zona Uryco/Rosa identificó una posible tendencia de mineralización de cobre de 4 kilómetros observada en afloramientos, consistente con la escala del sistema sugerida por estudios históricos.

El muestreo dirigido incluyó muestras de afloramiento y subsuelo, muestras de flotación, selectas, de fragmentos, compuestas y de canal recolectadas en áreas con mineralización superficial visible.

Las muestras de canal se recolectaron en intervalos que van desde 50 cm hasta 280 cm. Las muestras fueron empaquetadas y selladas en el sitio del proyecto por un geólogo de Jaguar y transportadas a ALS en Mendoza, Argentina, para su análisis mediante el método de descomposición con peróxido de sodio ME-MS89L.

ALS Mendoza es un laboratorio de servicio completo y está acreditado según la norma ISO/IEC 17025 para la preparación de muestras y el análisis geoquímico. ALS Mendoza es independiente de Jaguar.

Jaguar insertó seis muestras en blanco y seis muestras duplicadas como parte de su programa de control de calidad. El material en blanco tuvo un desempeño satisfactorio, pero dos de las muestras duplicadas no coincidieron con los resultados esperados.

Desde la compañía aclararon que dichas muestras se volverán a analizar, pero que la información preliminar actual es adecuada a pesar de dichas discrepancias.