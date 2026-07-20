Corea del Sur y Arabia Saudita buscan expandir el crecimiento del litio Argentino

Salta volvió a posicionarse como uno de los principales polos de interés para las inversiones internacionales en minería. En los últimos días, autoridades provinciales mantuvieron reuniones con directivos de POSCO Argentina y con el embajador del Reino de Arabia Saudita en el país para avanzar en proyectos vinculados al desarrollo del litio y otros minerales estratégicos.

Por un lado, el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, y el secretario de Minería, Gustavo Carrizo, recibieron al presidente de POSCO Argentina, Park Hyeon, y a su equipo para analizar el plan de expansión que la empresa desarrolla en el Salar del Hombre Muerto.

La compañía proyecta alcanzar una capacidad de producción de 100.000 toneladas anuales de carbonato e hidróxido de litio, lo que implicaría duplicar las inversiones ya realizadas y ampliar significativamente la escala productiva del proyecto.

Durante el encuentro, las autoridades y la empresa coincidieron en priorizar el desarrollo de las comunidades del área de influencia mediante un programa de desarrollo local y fortalecer la participación de proveedores salteños en la cadena de valor, con el objetivo de que la ampliación de las inversiones genere mayores oportunidades para el sector.

POSCO Argentina, filial de la minera surcoreana POSCO, inauguró recientemente en el Parque Industrial de General Güemes la primera planta comercial de hidróxido de litio del país. La instalación cuenta con una capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales y demandó una inversión superior a los US$800 millones.

En paralelo, el gobernador Gustavo Sáenz recibió al embajador del Reino de Arabia Saudita en Argentina, Hatem Ghormulla G. Alghamdi, en su primera visita oficial a Salta. La reunión estuvo orientada a fortalecer la relación bilateral y explorar nuevas oportunidades de inversión, con especial interés en los proyectos de litio, cobre y otros minerales críticos.

Además de la minería, el Gobierno provincial presentó oportunidades de inversión en agroindustria, seguridad alimentaria, turismo, vitivinicultura e intercambios culturales. También se analizó la posibilidad de desarrollar esquemas de articulación público-privada para financiar infraestructura sanitaria.

La agenda del diplomático saudí incluyó reuniones con representantes del Consejo Económico Social, la Fundación ProSalta, Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSA), legisladores provinciales y autoridades universitarias, con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional, académica y económica.

En un contexto de creciente competencia internacional por el acceso a minerales críticos para la transición energética, las reuniones con Corea del Sur y Arabia Saudita consolidan a Salta como uno de los principales destinos para el desarrollo de inversiones vinculadas al litio en Argentina.