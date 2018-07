Récord de producción no convencional

Neuquén es no convencional. Así lo reflejan los datos de la producción petrolera del mes pasado en los que no sólo se advierte un crecimiento sostenido en la producción tanto de gas como de petróleo, sino porque en ambos casos se alcanzó el hito de que la mayor producción provenga de recursos no convencionales.

En el caso del petróleo es la primera vez que los registros de la provincia dan cuenta de que el 50% de los barriles extraídos corresponden al shale que se extrae de Vaca Muerta. Puntualmente el informe difundido por el gobierno de Omar Gutiérrez, marca que sobre 112.876 barriles diarios que se produjeron en junio, 56.336 fueron no convencionales.

Esos volúmenes marcan además que tras una caída en la extracción de crudo de casi tres años, por segundo mes consecutivo repunta la producción de petróleo y es un 0,44% superior a la de mayo, y un 7,15% mayor a la registrada en junio del año pasado.

En el caso del gas, los metros cúbicos no convencionales ya alcanzaron al 61% de la producción extraída de tierras neuquinas.

De la mano del impulso que representó el programa de estímulos a la producción fijado por la Resolución 46, la producción de gas refleja un marcado crecimiento, que en junio implicó la extracción de 68,6 millones de metros cúbicos por día.

De ese total, el 26% del gas natural provino del shale de Vaca Muerta, el 35% de las formaciones tight, y el 39% de los yacimientos con objetivos convencionales. Y llevaron a que más del 60% del gas producido en el país provenga de la Cuenca Neuquina.

El gobernador Gutiérrez fue el encargado de anunciar los nuevos volúmenes de producción dado que no dudó en destacar que en el caso el gas, la producción alcanzada en junio es la más alta de la última década. Esto se debe a que recién encuentra comparación con los volúmenes producidos en septiembre de 2008, aunque claramente en esa época toda la producción era de tipo convencional.