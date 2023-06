Represas en Neuquén: en la visita de Royon, Provincia aprovechó para exigir una respuesta

El ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro aprovechó la visita de la secretaria de Energía, Flavia Royon a la provincia y le exigió ser convocados «en el menor tiempo posible» para determinar qué sucederá con las represas, una vez vencidas las concesiones. El mandatario explicó que aún no reciben respuestas sobre las solicitudes enviadas.

«Tuve la oportunidad de estar con la secretaría de Energía aquí en Tratayén (Vaca Muerta), que vino a recorrer la obra de gasoducto (Néstor Kirchner) y le volvimos a reclamar la necesidad de una convocatoria en el menor tiempo posible para poder llevar a definiciones concretas considerando la postura de las provincias», marcó en diálogo con Ya es Tiempo en RÍO NEGRO RADIO.

Subrayó que la provincia tiene «todos los fundamentos y el derecho que nos asiste para esos reclamos». Junto con Río Negro «venimos trabajando hace ya bastante tiempo en relación a cuál va a ser el futuro de los aprovechamientos eléctricos que tenemos en nuestra región», recordó.

«Gran parte de nuestra preocupación es una correcta administración del recurso hídrico que hace a las necesidades de la población y la región y no solamente a la producción de energía eléctrica», comentó. Con la reforma de la Constitución Nacional el 1994 «las provincias somos titulares originales de los recursos y debemos ser de alguna manera quienes autoricemos el uso del agua para cualquier uso«.

Los gobernadores Omar Gutiérrez de Neuquén y Arabela Carreras de Río Negro habían conformado una comisión técnica para tener un «análisis de la situación, de las distintas alternativas», detalló. El informe que elaboraron fue enviado al anterior secretario de Energía, Darío Martínez y a la actual secretaria, Flavia Royón, «donde planteamos una salida consensuada entre la Nación y las provincias«.

En el documento se abordó el futuro de las hidroeléctricas, teniendo en cuenta que «dentro de las alternativas estaba la posibilidad de que se reviertan o devuelvan al Estado Nacional cada una de las represas que vayan venciendo en sus concesiones y definir un esquema a futuro de aprovechamiento». Así surgió el planteo de una empresa tripartita entre Nación y las dos provincias para administrarlas.

«No vemos ningún avance en concreto sobre una respuesta de los que nosotros planteamos. Entonces accionamos desde la provincia de Neuquén enviando notas junto al Fiscal de Estado, solicitándo que se ponga en funcionamiento un ámbito de conversación para trabajar en una salida consensuada entre todas las partes», subrayó.

Monteiro señaló que «habíamos entablado un diálogo informal con la secretaría de Energía. Hablamos sobre estas ideas. Pero a la espera de una propuesta en concreto nos encontramos con la instrucción que dio la secretaria de Energía a Enarsa para que tome la administración de las empresas a partir del 11 de agosto».

Desde Nación, «pareciera que lo toman como un tema no tan trascendente«, expresó. La judicialización del conflicto «es una instancia posible, nosotros no queremos recurrir a eso. Me parece que lo importante es tener voluntad de diálogo y que tenga como fin poder llegar a un acuerdo consensuado entre las provincias de Neuquén y Río Negro con Nación», cerró.

Escuchá a Alejandro Monteiro en RÍO NEGRO RADIO:

