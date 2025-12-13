López Anadón del IAPG: «El desafío es llegar al millón y medio de barriles de manera competitiva»

Por Ernesto A. López Anadón, presidente del IAPG

Hace mucho tiempo que venimos, desde el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), hablando de que Vaca Muerta puede llegar a producir más de un millón y medio de barriles de petróleo por día y duplicar su producción de gas.

Pues bien: hace ya meses que la industria comenzó a trabajar duro para llegar a ese objetivo. Hoy podemos decir que estamos en los 800.000 barriles de petróleo por día y los 160 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

Y el desarrollo intensivo de Vaca Muerta implica construir una nueva industria que produzca entre 600/800.000 barriles por día de petróleo y entre 120/140 millones de metros cúbicos diarios de gas sobre la actual de 800.000 barriles de petróleo y 160 millones de metros cúbicos por día de gas.

Evidentemente, se está frente a una tarea compleja y extremadamente demandante.

Para entender la dimensión de lo que estamos hablando, voy a dar algunas cifras que resultaron de un reciente estudio realizado por la Comisión de Estudios Económicos del IAPG, presentado en la última edición de la Argentina Oil & Gas Expo, basado precisamente en este escenario de crecimiento.

De áridos, explicita el reporte, se utilizarán entre 20 y 30 millones de metros cúbicos en total, que es como llenar 64 estadios de fútbol similares al de la ciudad de La Plata.

También cemento y hormigón: entre dos y tres millones de metros cúbicos, que es como llenar cinco estadios de fútbol.

De acero se necesitarían entre cuatro y seis millones de toneladas, que es el equivalente a construir 100 puentes Zárate-Brazo Largo en total.

En cuanto a ductos: se precisarán entre 117.000 y 169.000 kilómetros, esto es, como dar cuatro vueltas a la Tierra.

Lo más significativo: el empleo. Efectivamente, en años pico se requerirán entre 400 y 600 millones de horas-hombre de trabajo. Y para la construcción se requerirán entre 180.000 y 240.000 personas en el año pico.

Numerosos informes al respecto prevén una necesidad de mano de obra concreta.

Como ya hemos dicho, nos espera una tarea ciclópea. El desafío, repito, es llegar al millón y medio de barriles de petróleo por día de una manera eficiente, competitiva y con bajas emisiones. Es ambicioso y no será fácil.

Pero estamos convencidos y confiados en que nuestra industria es capaz de afrontarlo y de llevarlo a cabo, como ya lo ha hecho en otras oportunidades.