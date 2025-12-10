Aranguren sobre la salida de Shell del acuerdo con YPF por el GNL: «Todas las empresas tienen expectativas propias»

«Argentina está en una situación realmente fascinante desde el punto de vista energético» aseguró Juan José Aranguren, expresidente de Shell Argentina y exministro de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, el gran devenir energético del país no fue suficiente para que Shell Internacional avance en el acuerdo con YPF para exportar Gas Natural Licuado (GNL) al exterior. Aunque hace más de una década que no está en la empresa, Aranguren ofreció su punto de vista acerca de los motivos del retiro de la empresa y dio un panorama sobre el futuro de Argentina en el sector energético.

Según explicó en el programa radial Cosechas y Negocios, el país está batiendo récords en la producción de hidrocarburos, lo suficiente como para transformar los recursos en reservas, y para tener una «colcha» en la balanza comercial energética. «Este año la terminaremos en 7.000 millones de dólares y la vamos a pasar en tres o cuatro veces más en una cuestión de cinco años» señaló.

También aseguró que la decisión de convertir el gas natural en GNL para exportarlo por mar es entendible, ya que la posibilidad de que la exportación a países limítrofes es «acotada». Esto en función que países como Chile -con un consumo limitado- o Brasil -cuya matriz energética es hidrológica, la compra puede variar según las precipitaciones- la compra de gas natural puede modificarse.

Aranguren recordó varios tratos que tuvo YPF con diferentes empresas, como Petronas, ADNOC, ENI o Shell, cada una con sus propios escenarios del futuro y en base a los que toman sus decisiones. «Todas las empresas tienen una expectativa de hacia dónde puede ir el mercado en cualquier commoditie, como el petróleo crudo, el GNL, etcétera», explicó.

«Shell Internacional tiene un portafolio global importante de GNL y, por lo que tengo entendido, han decidido no tomar una decisión en esta etapa. En cambio, YPF necesitaba que su socio la tome rápido porque necesita monetizar sus recursos y dejarlo para una instancia posterior», indicó respecto a la decisión final de la compañía.

«Algunas empresas tienen la percepción de que va a aumentar la demanda de GNL, otras que va a alcanzar una meseta cerca del 2040, y quienes decidan ser un poco más conservadores dejarán pasar esta oportunidad, como puede ser el caso de Shell», profundizó.

¿Pueden las exportaciones cambiar el precio de las tarifas?

Consultado respecto a cómo pueden estas grandes exportaciones influir en el precio de las tarifas que pagan las familias, Aranguren afirmó que «independientemente de cuál sea el precio internacional, los precios en Argentina van a estar en un nivel más bajo que si no tuviéramos petróleo y gas natural».

Según señaló, la situación a nivel nacional es distinta a aquellos países que no producen la suficiente energía propia para autoabastecerse, y por lo tanto necesitan buscar al exterior lo que no tienen en su mercado interno.

«Recordemos los primeros años de este siglo: pasamos de tener en 2004 ó 2005 de tener un superávit comercial energético de 7.000 millones de dólares y en el 2013 pasamos a tener un déficit de 7.000 millones. Es decir, nos comimos 14.000 millones de dólares en el camino», advirtió.

En cambio, en la actualidad la balanza comercial es positiva para el país, y aseguró que «todas esas divisas que ingresan por exportaciones en Argentina van a permitir estabilizar la economía, que baje el riesgo país, y que vengan más capitales para invertir».



