Río Negro avanza con los trabajos para las dos nuevas sedes de control ambiental y minero en la provincia: ¿dónde estarán ubicadas?

El Gobierno de Río Negro continúa con sus tareas de fortalecimiento del control ambiental en General Roca y Sierra Grande, donde avanzan a paso firme los proyectos ejecutivos de dos nuevas sedes para organismos de la Secretaría de Energía y Ambiente. El objetivo de estas nuevas sedes está en lograr fortalecer la presencia territorial y la capacidad de control.

En este marco, la provincia impulsa la construcción de dos sedes estratégicas para organismos de la Secretaría de Energía y Ambiente: una en General Roca y otra en Sierra Grande. El fin de las mismas es unificar equipos, mejorar la atención y reforzar la fiscalización donde la actividad productiva y energética demanda más presencia del Estado.

Una sede clave para el control de grandes proyectos enerǵeticos

La nueva sede de Energía y Ambiente en Sierra Grande tendrá 737,90 m² y estará preparada para alojar a más de 40 trabajadores, con espacios destinados a Minería, Hidrocarburos, Ambiente y Cambio Climático. Permitirá sostener un control “más estricto, continuo y permanente” sobre proyectos vinculados a la exportación de petróleo y gas en una zona estratégica para la Provincia.

En relación con la necesidad de fortalecer la fiscalización en territorio, el Gobernador Alberto Weretilneck afirmó: “Necesitamos tener presencia fuerte en la zona”. La obra será financiada con parte del Bono VMOS, integrado por los primeros US$ 60 millones ingresados del acuerdo por el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, dentro de un bono total de US$ 300 millones.

General Roca y una sede integral para organismos de control

En General Roca, el Gobierno Provincial avanza con el proyecto de remodelación y ampliación de un edificio en calle Maipú, con una superficie total prevista de 1.050 m². Esta sede está pensada como un espacio donde funcionen distintos organismos de control de la Secretaría, para mejorar la coordinación, la capacidad operativa y la respuesta en territorio.

El plan apunta a integrar áreas técnicas, administrativas y operativas en un espacio más accesible y funcional, con un SUM para capacitaciones y conferencias. El diseño prioriza eficiencia energética y prevé la posibilidad de incorporar paneles solares y termotanques, con proyección a convertirse en Usuario Generador (UGER) en el marco de generación distribuida. La inversión estimada es de $1.680 millones, con una previsión de más de 40 puestos de trabajo directos durante la obra.

Durante la presentación del proyecto, el Gobernador remarcó que el crecimiento productivo debe ir acompañado por un Estado que controle y haga cumplir las normas: “nada de esto justifica no defender el medio ambiente”. Con estas dos sedes, Río Negro consolida una política de presencia territorial, fortaleciendo infraestructura para el trabajo técnico, la atención y la fiscalización, con una mirada de equilibrio entre desarrollo, empleo y sostenibilidad.