El té argentino se vuelve verde: Misiones lidera una producción de baja huella de carbono

Esta innovación sitúa a la provincia de Misiones en una posición pionera dentro de la región, al avanzar hacia una agricultura más responsable con el clima. Foto gentileza.

La compañía noruega Yara, líder mundial en nutrición de cultivos, concretó el primer acuerdo comercial para aplicar sus fertilizantes Yara Climate Choice en los campos de té argentinos. Estos fertilizantes conservan la misma calidad y composición que los convencionales, pero se distinguen por su proceso de fabricación basado en energía renovable.

Este cambio en insumos tiene un impacto sustancial en las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la nutrición de cultivos: según la empresa, la nueva tecnología puede reducir entre un 80% y un 90% las emisiones relacionadas con esta etapa de producción, sin necesidad de modificar las prácticas de manejo ni afectar el rendimiento de la cosecha.

El avance no sólo implica una mejora ambiental, sino también una potencial ventaja competitiva en mercados internacionales donde la sostenibilidad y la trazabilidad del producto pesan cada vez más en las decisiones de compra. Exportadores y compradores en el exterior valoran crecientemente productos con bajo impacto climático, lo que podría abrir nuevas oportunidades comerciales para el té argentino.

Misiones, histórica productora de té y yerba mate, reafirma así su liderazgo regional en la transición hacia sistemas productivos de bajas emisiones. La iniciativa de Yara forma parte de un enfoque más amplio que busca acompañar a los productores en la adopción de prácticas sustentables, demostrando que es posible reducir el impacto ambiental sin comprometer eficiencia ni calidad.

Desde la empresa destacaron que este modelo de colaboración abre la puerta para que otros sectores agrícolas también adopten prácticas de baja emisión, impulsando una cadena alimentaria más sustentable y competitiva a nivel global.

El uso de fertilizantes con menor huella de carbono podría convertirse en un diferencial exportable para Argentina, país que en los últimos años también trabaja en posicionar sus productos dentro de nichos de mercado que valoran estándares ambientales, sociales y de gobernanza.

Además, esta iniciativa se enmarca en un contexto más amplio donde se busca potenciar la sostenibilidad del agro argentino, un enfoque que incluye la medición y reducción de huella de carbono en diversas cadenas productivas y la adopción de prácticas que mitiguen el impacto climático.

La innovación también refuerza la imagen de Misiones como una región que combina tradición agrícola con proyección internacional en productos de calidad y sostenibles, lo cual podría fortalecer las perspectivas de crecimiento de la industria del té en el país. Con estas herramientas, productores y empresas encuentran nuevas formas de responder a las demandas globales por alimentos con menor impacto ambiental, transformando desafíos climáticos en oportunidades para la competitividad exportadora argentina.