Río Negro convoca a presentar la declaración trimestral de producción minera

La Secretaría de Minería de Río Negro recordó a los productores mineros que se encuentra vigente la convocatoria para cumplir con la presentación de la Declaración Jurada de Producción Minera Trimestral con fecha límite el 31 de enero de 2026. El trámite está dirigido a los productores que se encuentran en condiciones de presentar la documentación y cuentan con sus expedientes habilitados para la explotación y el traslado de minerales, con la totalidad de los trámites legales y ambientales al día.

Requisitos para la presentación

La presentación es obligatoria y debe realizarse por duplicado, según la categoría del mineral:

– Formulario 310 (F.310): Declaración Jurada de Producción de minerales de tercera categoría correspondiente al segundo semestre de 2025.

– Formulario 320 (F.320): Declaración Jurada de Producción de minerales de primera y segunda categoría, correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

Los formularios pueden descargarse desde la Oficina Virtual de la minería rionegrina en el siguiente enlace: https://energia.rionegro.gov.ar/mineria-oficina-virtual.

La documentación debe presentarse en las oficinas de la Secretaría de Minería de Río Negro, hasta el 31 de enero de 2026. En General Roca, la sede de la autoridad minera está en calle Mitre 1.154; en Viedma, en la sede de Garrone 156; en Bariloche, en el primer piso de Onelli 1450; en Ingeniero Jacobacci, en Belisario Roldán 52; en Los Menucos, en Lenzaniyeu y Cerro Abanico; en San Antonio Oeste, en Pellegrini 290; y en El Bolsón, en Onelli y Pasaje Alicia Azcona (1er piso).

La minería generó el 7,5% de las divisas netas del país

El 2025 fue año récord para las exportaciones del sector minero en Argentina, su aporte al Producto Bruto Interno (PBI) creció más de un 8,5%, si se compara el primer trimestre del 2025 con el mismo periodo de 2024. En este sentido, los registros indican que el sector aún está en crecimiento y con un rol creciente en la economía nacional.

En lo que va de siglo, la minería junto con la agroindustria fueron los únicos dos sectores que generaron exportaciones por encima de sus importaciones, siendo así aportantes netos de divisas. En el caso del sector minero, durante todos los años desde 2003 registra un balance cambiario positivo en todos los meses.

En las últimas dos décadas, la minería generó el 7,5% de las divisas netas del país, mientras que la agroindustria aportó el 92,5% restante. Por otra parte, en los últimos cinco años, mientras la agroindustria exportó en promedio seis dólares por cada dólar requerido en importaciones, la minería exportó nueve dólares por cada dólar de importación.

La minería es fundamental para la economía de muchas provincias del país: en Catamarca, Santa Cruz y Jujuy, representa el 80% de las exportaciones, mientras que en Salta el 44%. Así lo indicó la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) basándose en datos aportados por la Secretaría de Minería.